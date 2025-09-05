La superestrella global y ganadora del premio GRAMMY®, Justin Bieber, está de regreso con SWAG II, un nuevo álbum que amplifica la energía, creatividad e impacto cultural de su predecesor, SWAG. Apenas semanas después del lanzamiento de su exitoso disco, Bieber continúa su impulso creativo con este proyecto audaz, que incluye 23 canciones producidas por él mismo junto a talentos como Carter Lang, Dylan Wiggins, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Mike Will, Camper y más.

SWAG debutó en julio como el álbum más escuchado a nivel mundial, alcanzando el #1 en las listas de Álbumes Más Escuchados, Pop y R&B, y marcando el décimo álbum de Bieber en el Top 5 del Billboard 200 y su 50º éxito en el Billboard Global 200. Además, encabezó las listas de Spotify y Apple Music en más de 100 territorios, con su tema destacado “DAISIES” liderando las listas globales y estadounidenses durante semanas consecutivas.

Tracklist de SWAG II:

SPEED DEMON BETTER MAN LOVE SONG I DO I THINK YOU’RE SPECIAL MOTHER IN YOU WITCHYA EYE CANDY DON’T WANNA BAD HONEY NEED IT OH MAN POPPIN’ MY S*** ALL THE WAY PETTING ZOO MOVING FAST SAFE SPACE LYIN’ DOTTED LINE OPEN UP YOUR HEART WHEN IT’S OVER EVERYTHING HALLELUJAH STORY OF GOD

SWAG ha sido aclamado por la crítica:

“Justin Bieber está haciendo negocios con SWAG” – Vulture

“Cuando Bieber encuentra un punto medio entre su formación pop y su oído progresivo, sucede la magia” – The New York Times

“SWAG es el álbum más cohesivo y completo (léase: el mejor) de Bieber hasta ahora” – Billboard

“El disco cumple con años de promesas y potencial; se siente, milagrosamente, como su tan esperada obra maestra” – The New Yorker

“La energía musical y la imaginación aquí muestran a Bieber en su momento más confiado” – Rolling Stone

“Es un reinicio en todos los sentidos, un conjunto de canciones intencionalmente sueltas que aún contienen ganchos fuertes y muestran que su voz es tan flexible y conmovedora como siempre” – Variety

“Felicidades a Justin Bieber por su graduación—liberación” – Pitchfork

“Su pura creatividad y osadía hacen que SWAG (casi) justifique su amplitud” – CLASH

“Ofrece una exploración matizada y profundamente personal de la masculinidad, la sanación y la autorreflexión” – Hypebeast

Con SWAG II, Justin Bieber reafirma su lugar como uno de los artistas más influyentes y creativos de la música contemporánea, combinando innovación, energía y profundidad emocional en un proyecto que promete seguir conquistando al público global.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.