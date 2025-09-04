La edición 2026 del Cosquín Rock promete ser una de las más grandes de su historia.

El 14 y 15 de febrero, el Aeródromo de Santa María de Punilla volverá a vibrar con más de 100 artistas nacionales e internacionales en un fin de semana cargado de rock, indie, trap, música urbana, blues, punk, metal y electrónica.

Con figuras consagradas y propuestas nuevas, el festival más importante del país prepara una programación explosiva e imperdible.





Grilla de artistas confirmados Cosquín Rock 2026

Entre los nombres más destacados de la edición #26 se encuentran:

Fito Páez

Divididos

Airbag

Babasonicos

Las Pelotas

La Vela Puerca

Ciro y Los Persas

Abel Pintos

Morat

Lali

Trueno

YSY A

The Chemical Brothers (DJ Set)

Franz Ferdinand

Marky Ramone

Eruca Sativa

Los Pericos

Kapanga

Las Pastillas del Abuelo

Bandalos Chinos

Estelares

Guasones

Marilina Bertoldi

Cuarteto de Nos

Dillom

Pappo x Juanse

Y además: 1915, Ainda, Amigos de Artistas, Arkadyan, Caligaris, Coti, Cruzando el Charco, Devendra Banhart (solo), El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, El Zar, Fantasmagoria, Indios, Jóvenes Pordioseros, La Mississippi, La Franela, Louta, Peces Raros, Turf, Viejas Locas x Fachi y Abel, entre muchos otros.

Los artistas invitados incluyen a Agarrate Catalina, sumando color y carnaval a la grilla.

Un clásico que se reinventa

Con cada edición, Cosquín Rock reafirma por qué es el festival más emblemático de la Argentina y Latinoamérica. En 2026, vuelve a combinar leyendas del rock, nuevos sonidos y una puesta en escena impactante que promete hacer historia.

COSQUÍN ROCK, ESCENARIO DE ICÓNICOS ARTISTAS INTERNACIONALES

Apostando siempre al cruce de generaciones, estilos y raíces musicales, Cosquín Rock reafirma su lugar de usina cultural y recibirá a grandes músicos que continúan transformado la escena global con su arte, borrando fronteras y enlazando sonidos.

Franz Ferdinand, una de las bandas más influyentes del indie rock, ganadores del Mercury Prize y dos Brit Awards, con más de veinte millones de discos vendidos e infinitos hits como “Take Me Out”, entre otros, actualmente de gira por más de 40 destinos, llegarán a tierras cordobesas para desplegar su impecable repertorio.

The Chemical Brothers (DJ Set), consolidados como pioneros del big beat y responsables de transformar la música dance en espectáculo masivo, desplegarán un DJ Set explosivo tras acumular seis premios Grammy y décadas de innovación.

La cuota de delicadeza instrumental llegará de la mano de los Hermanos Gutiérrez, el dúo suizo-latinoamericano nominado a los American Music Awards que deslumbra al mundo con su sonido folk y country, hipnotizando con su virtuosismo instrumental.

Además, en esta nueva edición el festival contará con la figura clave del folk experimental Devendra Banhart, con más de diez discos editados y una trayectoria que lo convirtió en artista de culto internacional. Y desde Colombia llegará Morat, el aclamado cuarteto que arrasa en plataformas con millones de reproducciones, y aportará sin dudas su inigualable frescura y todo su sonido folk-pop al corazón del rock.

LEYENDAS NACIONALES QUE SERÁN PARTE DE COSQUÍN ROCK 2026:

La edición #26 volverá a ser hogar de leyendas musicales que ya forman parte del ADN del festival y que nos llena de orgullo y placer cada vez que se hacen presentes:

Babasónicos, creadores de canciones cautivantes que nos acompañan desde hace más de 30 años y han desafiado los sonidos y géneros con su impronta serán parte del Cosquín, así como Ciro y los Persas y la batería de hits que nos hacen desplegar hermosos pogos y bailar sin descanso.

Divididos, pilares de la música popular argentina volverán a Córdoba para hacer vibrar una vez más a miles de personas con sus clásicos, y La Vela Puerca, en medio de una gira de más de 10 presentaciones por Latinoamérica y Estados Unidos, se sumarán también a la agenda de esta nueva edición.

Las Pastillas del Abuelo desplegará su set de consagrados temas y Las Pelotas, dueños de casa con asistencia perfecta nos emocionarán como siempre con su imponente presencia en el escenario.

A ellos se suman nombres que atraviesan generaciones y estilos: Dillom con su propuesta disruptiva y desafiante, el rock crudo e irresistible de Cruzando el Charco y los sonidos siempre movilizantes y eclécticos de Turf. La alegría asegurada estará a cargo de Los Caligaris y el regreso de Viejas Locas para encender la nostalgia de miles de fans en un reencuentro memorable.

La fuerza nacional estará representada por artistas que hoy marcan el pulso de la música argentina. Airbag dirá presente en Cosquín Rock, luego de agotar tres estadios River, presentando su nuevo álbum “El Club de la Pelea I”.

Lali, referente indiscutido que viene batiendo récords y haciendo historia con cuatro Estadios Vélez, llevará su versión más rockera y su talento arrasador para “atender al demonio” en un show único.

El regreso de Fito Páez será uno de los momentos más emocionantes y esperados. El icónico artista rosarino regresará a las montañas luego de dos años. En 2023 formó parte de la grilla convirtiéndose en uno de los artistas más convocantes de la edición desatando un atardecer inolvidable.

El Cuarteto de Nos, la banda uruguaya que suma cinco Latin Grammy y más de cuarenta años de trayectoria mezclando ironía y crítica social se hará presente con sus mayores éxitos, y Marilina Bertoldi, referente del rock alternativo y reconocida como la primera mujer en casi dos décadas en ganar el Gardel de Oro presentará su majestuoso material “Para quién trabajas Vol 1” que ya supera las 300 mil reproducciones.

Y sumando novedades, la próxima edición contará con la incorporación de La Plaza Electronic Stage. Una discoteca itinerante que ya recorrió festivales internacionales y ahora formará parte de Cosquín Rock, funcionando en uno de los bosquecitos, para ser escenario de reconocidos DJs y productores como: Brigado Crew, Franky Wah, Kölsch, Lehar, Lourdes Lourdes, Matthias Tanzmann, Pablo Fierro, Santiago García y Valentín Huedo. Con esta propuesta, las sierras se convertirán en una pista de baile a cielo abierto.

