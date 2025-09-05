Ela Taubert, la cantautora colombiana y ganadora del Latin GRAMMY®, presenta su nuevo sencillo “No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)” junto a Jay Wheeler.

El lanzamiento llega tras el exitoso inicio de su gira "Preguntas a las 11:11 Tour", que comenzó con un sold-out en el icónico Centro de Bellas Artes de Puerto Rico el pasado domingo.

Foto: gentileza de prensa.

La canción es la segunda respuesta de Ela a un amor que en algún momento se sintió irrompible, pero que terminó. En lugar de buscar explicaciones, el tema enfrenta las secuelas de una relación pasada, donde ambos artistas intercambian versos llenos de honestidad y desamor, capturando el dolor de entregarlo todo a alguien que no pudo quedarse.

Este nuevo sencillo continúa la narrativa de su anterior lanzamiento, “Quiero Olvidarte (Respuesta #1)”, inspirada en su aclamado álbum debut Preguntas a las 11:11. Ela interpretó “No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)” en vivo por primera vez durante el inicio de su gira, recibiendo una emotiva respuesta de sus fans.

Antes del estreno, la artista adelantó la colaboración en sus redes sociales, generando gran expectativa por su trabajo junto a Wheeler.

Foto: gentileza de prensa.

ELA TAUBERT INICIÓ SU GIRA

Tras el inicio de su ‘Preguntas a las 11:11 Tour’ en Puerto Rico, la gira de Ela Taubert continuará el 10 de septiembre en España, con presentaciones en Madrid, Valencia y Barcelona.

Luego seguirá por Latinoamérica y Centroamérica, con shows en Santiago, Buenos Aires, Lima, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Guatemala, Costa Rica y Bogotá. Finalmente, la gira llegará a Estados Unidos, incluyendo paradas en Miami, Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades.