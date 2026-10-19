Murió Sahara Ray a los 34 años, apenas unos meses después de convertirse en madre por primera vez. La modelo australiana, hija del surfista Tony Ray, falleció en el hospital acompañada por su familia, según confirmó su entorno.

Las causas exactas de su muerte no trascendieron, pero en los últimos años Sahara había enfrentado una dura batalla contra el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad poco frecuente que afecta los nervios periféricos.

Ray se había hecho un nombre propio en la industria desde 2014, cuando lanzó su marca homónima de ropa de baño. También fue noticia por sus relaciones con figuras como Justin Bieber y el cantante australiano Cody Simpson.

Sahara Ray. Foto: Instagram sahara_ray

El diagnóstico y la lucha contra la enfermedad

En 2022, Sahara Ray reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, una condición que se desencadenó tras ser atropellada por un conductor ebrio que circulaba a alta velocidad.

En un testimonio personal, la modelo contó que el accidente provocó un shock en su cuerpo y derivó en la aparición de la enfermedad.

“Estuve muy, muy enferma durante una semana y media o dos semanas. Durante ese tiempo casi no comí porque no podía retener la comida y mi cuerpo se debilitó mucho”, relató Ray sobre los días más críticos de su recuperación. El síndrome de Guillain-Barré también afectó a la periodista Sol Villanueva, quien narró su experiencia en un libro.

Su maternidad y los vínculos con celebridades

Justin Bieber y Sahara Ray. Captura: The Sun

Sahara Ray creció entre Australia, California y Hawái, y en 2026 celebró el nacimiento de su primera hija, Snow, a quien describía como “mi corazón entero”. La pequeña fue la protagonista de la última publicación de Ray en redes sociales, realizada en julio.

La modelo alcanzó gran notoriedad mediática en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber en las playas de Hawái. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, las imágenes de ambos en actitud cariñosa dieron la vuelta al mundo.

También mantuvo un romance con Cody Simpson, conocido por sus vínculos con otras celebridades como Gigi Hadid y Miley Cyrus.