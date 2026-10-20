Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron con una confesión sobre su intimidad durante el estreno de la nueva temporada de Banquete, el ciclo de OLGA que conduce la dupla de Paula Chaves y Pedro Alfonso.

En medio de una cena distendida y llena de humor, la pareja reveló con qué frecuencia tiene relaciones sexuales y adelantó un importante paso en su relación.

El programa se estrenó este lunes a las 21 y propone un encuentro gastronómico diferente: Paula y Pedro visitan las casas de dos parejas con personalidades muy distintas para compartir una comida, recorrer sus hogares y descubrir detalles de sus vidas privadas.

En el primer episodio, los anfitriones se reunieron con Fede Bal y Evelyn Botto, quienes los recibieron en la casa del actor. También participaron Tomás Rebord y Sugus Leunda, en una propuesta que combinó anécdotas, complicidad y revelaciones inesperadas.

Video: Olga

Fede Bal y Evelyn Botto contaron cuántas veces por día tienen relaciones sexuales

Uno de los momentos que más llamó la atención del encuentro llegó cuando Fede Bal y Evelyn Botto hablaron abiertamente de su vida sexual. Sin esquivar las preguntas sobre su intimidad, revelaron que tienen relaciones sexuales todos los días, incluso dos veces por jornada.

La confesión sorprendió por la naturalidad con la que ambos compartieron detalles de su relación frente a las cámaras, en una charla que mantuvo el tono distendido y descontracturado que caracteriza al ciclo.

Durante la visita, además, la pareja mostró cómo duerme y permitió que Paula Chaves y Pedro Alfonso conocieran algunos aspectos de su intimidad cotidiana.

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Fede Bal y Evelyn Botto probarán la convivencia en el verano

Más allá de las confesiones sobre su vida sexual, Fede Bal y Evelyn Botto también adelantaron cuáles son sus planes como pareja. Los dos contaron que durante el verano probarán la convivencia, un paso importante en la relación.

La decisión marcará una nueva etapa para el actor y la conductora, que tendrán la oportunidad de compartir el día a día y descubrir cómo funciona la dinámica de vivir juntos.

Así, el estreno de Banquete dejó al descubierto una faceta más personal de Fede Bal y Evelyn Botto, que hablaron sin filtros sobre su intimidad y compartieron sus expectativas para el futuro de la relación.