Tras sus presentaciones en Chile, BTS llegó a la Argentina. La llegada de la banda es el comienzo de la etapa en nuestro país del BTS World Tour “ARIRANG”, que incluye tres conciertos en La Plata. Sin embargo, desde hace algunas horas, los shows de la banda de K-pop se encuentran en peligro.

“Peligran los shows de BTS en la Argentina por una medida de fuerza de un sindicato que agrupa a los trabajadores de seguridad privada”, informaron el martes por la mañana en “Otra mañana”, el ciclo de A24.

“Lo que dicen es que las empresas contratadas para este show en el Estadio Único de La Plata están queriendo aplicar otro convenio colectivo para los trabajadores. No están de acuerdo con esto, emitieron un comunicado donde amenazan directamente con distintas medidas de fuerza”, agregaron en la información.

Peligran los shows de BTS en Argentina (Foto: Instagram @bts.bighitofficial)

UN SINDICATO AMENAZA CON CANCELAR LOS SHOWS DE BTS

La medida fue anunciada por la delegación La Plata del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra), que denunció que las empresas contratadas para los recitales pretenden aplicar un convenio colectivo de seguridad privada en lugar del correspondiente.

Peligran los shows de BTS en Argentina (Video: A24)

“Una de las tres empresas contratada se comunicó con ellos con la intención de negociar y de que apliquen efectivamente el convenio que ellos quieren. Sin embargo, hay otras dos que todavía no se comunicaron”, explicó la periodista de A24 que sumó: “Les pregunté: ‘¿Peligran los shows de BTS?’. Sí, si esto no se soluciona, ellos van a aplicar medidas de fuerza", agregó.

El comunicado oficial de Sutcapra

El comunicado de Sutcapra determina: “Pretender otro convenio implica desconocer estas condiciones y evadir las obligaciones correspondientes para estos trabajadores. No vamos a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores. Nos declaramos en estado de alerta y movilización”.