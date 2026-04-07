La banda surcoreana BTS confirmó su esperado debut en Argentina con el “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”. El fenómeno global se presentará el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata.

BTS llega por primera vez a Argentina

El anuncio desató la euforia del ARMY local: será la primera vez en la historia que BTS toque en Buenos Aires, como parte de su ambiciosa gira mundial que recorrerá más de 34 regiones y superará los 80 conciertos.

El tour, que sucede al éxito de PERMISSION TO DANCE ON STAGE, promete una experiencia inmersiva con un escenario 360° que ubicará a los fans en el centro del espectáculo.

Entradas para BTS en Argentina: preventa y venta general

Las entradas para los shows en Buenos Aires estarán disponibles a través de AllAccess:

Preventa ARMY Membership : martes 7 de abril a las 10:00

Venta general: viernes 10 de abril a las 10:00

Para acceder a la preventa, los fans deberán registrarse previamente en Weverse con su membresía GLOBAL antes del 2 de abril. Al momento de la compra, se solicitará el número de ARMY Membership para habilitar el acceso.

Una gira récord a nivel mundial

Esta imagen publicada por Netflix muestra a los miembros de BTS, de izquierda a derecha, j-hope, Suga, Jin, RM, Jung Kook y Jimin en una escena del documental "BTS: The Return". (Netflix vía AP) Por: AP

El “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” ya se perfila como la gira de K-pop más grande de todos los tiempos. En su primera etapa, BTS agotó 41 fechas en Estados Unidos, Europa y Reino Unido, vendiendo cerca de 2.4 millones de entradas y sumando funciones extra en ciudades como Tampa, Stanford y Las Vegas.

El tour comenzará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y luego recorrerá América Latina antes de continuar por Asia y Australia.

Fechas de BTS en Latinoamérica

Esta imagen publicada por Netflix muestra a los miembros de BTS, de izquierda a derecha: Jin, Suga, Jimin, V, Jung Kook y RM, en una escena del documental "BTS: The Return". (Netflix via AP) Por: AP