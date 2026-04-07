La banda surcoreana BTS confirmó su esperado debut en Argentina con el “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”. El fenómeno global se presentará el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata.
BTS llega por primera vez a Argentina
El anuncio desató la euforia del ARMY local: será la primera vez en la historia que BTS toque en Buenos Aires, como parte de su ambiciosa gira mundial que recorrerá más de 34 regiones y superará los 80 conciertos.
El tour, que sucede al éxito de PERMISSION TO DANCE ON STAGE, promete una experiencia inmersiva con un escenario 360° que ubicará a los fans en el centro del espectáculo.
Entradas para BTS en Argentina: preventa y venta general
Las entradas para los shows en Buenos Aires estarán disponibles a través de AllAccess:
- Preventa ARMY Membership: martes 7 de abril a las 10:00
- Venta general: viernes 10 de abril a las 10:00
Para acceder a la preventa, los fans deberán registrarse previamente en Weverse con su membresía GLOBAL antes del 2 de abril. Al momento de la compra, se solicitará el número de ARMY Membership para habilitar el acceso.
Una gira récord a nivel mundial
El “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” ya se perfila como la gira de K-pop más grande de todos los tiempos. En su primera etapa, BTS agotó 41 fechas en Estados Unidos, Europa y Reino Unido, vendiendo cerca de 2.4 millones de entradas y sumando funciones extra en ciudades como Tampa, Stanford y Las Vegas.
El tour comenzará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y luego recorrerá América Latina antes de continuar por Asia y Australia.
Fechas de BTS en Latinoamérica
- 2 y 3 de octubre — Bogotá, Colombia
- 9 y 10 de octubre — Lima, Perú
- 16 y 17 de octubre — Santiago, Chile
- 23 y 24 de octubre — Buenos Aires, Argentina
- 28, 30 y 31 de octubre — São Paulo, Brasil