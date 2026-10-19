Después de sus shows en Chile, BTS llegó a la Argentina a bordo de un avión privado. La llegada de la banda es el comienzo de la etapa en nuestro país del BTS World Tour “ARIRANG”, que incluye tres conciertos en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

El traslado desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza estuvo acompañado por un importante operativo de seguridad. Una fila de motos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires escoltó el convoy de camionetas negras que trasladó a los integrantes de la banda.

El dispositivo incluyó traslados individuales en siete vans y una custodia policial desplegada a lo largo del recorrido, en medio de la enorme expectativa que despierta la llegada del fenómeno del K-pop al país.

BTS en Argentina. Foto: RS Fotos

LAS FOTOS DE BTS EN ARGENTINA

BTS en Argentina. Fotos: RS Fotos

BTS en Argentina. Fotos: RS Fotos

BTS en Argentina. Fotos: RS Fotos

BTS en Argentina. Fotos: RS Fotos

BTS en Argentina. Fotos: RS Fotos

BTS en Argentina. Fotos: RS Fotos

BTS en Argentina. Fotos: RS Fotos

BTS en Argentina. Fotos: RS Fotos

BTS en Argentina. Fotos: RS Fotos

La repercusión también se refleja en la venta de entradas: los tickets para los tres recitales de BTS en La Plata se agotaron con anticipación. Los shows están programados para el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, a las 20.