La locura por BTS en Argentina no tiene techo. Luego de agotar la preventa exclusiva para fans en tiempo récord, la banda surcoreana confirmó una tercera fecha en el Estadio Único de La Plata.
El nuevo show será el 21 de octubre, sumándose a las funciones del 23 y 24 de octubre, cuyas preventas ya se encuentran completamente agotadas.
Fechas confirmadas de BTS en Argentina
- 21 de octubre | Nueva fecha
- 23 de octubre | Preventa agotada
- 24 de octubre | Preventa agotada Estadio Único de La Plata
Venta y precios de las entradas BTS Argentina
La preventa exclusiva para Army de la nueva fecha comenzará el miércoles 8 de abril a las 10:00, mientras que la venta general para las tres fechas estará disponible desde el viernes 10 de abril a las 10:00.
Los tickets podrán adquirirse únicamente a través de la plataforma de All Access.
Fechas de BTS en Latinoamérica
- 2 y 3 de octubre — Bogotá, Colombia
- 9 y 10 de octubre — Lima, Perú
- 16 y 17 de octubre — Santiago, Chile
- 21, 23 y 24 de octubre — Buenos Aires, Argentina
- 28, 30 y 31 de octubre — São Paulo, Brasil