La locura por BTS en Argentina no tiene techo. Luego de agotar la preventa exclusiva para fans en tiempo récord, la banda surcoreana confirmó una tercera fecha en el Estadio Único de La Plata.

El nuevo show será el 21 de octubre, sumándose a las funciones del 23 y 24 de octubre, cuyas preventas ya se encuentran completamente agotadas.

BTS Argentina 2026: anuncio de la terceraa fecha

Fechas confirmadas de BTS en Argentina

21 de octubre | Nueva fecha

23 de octubre | Preventa agotada

24 de octubre | Preventa agotada Estadio Único de La Plata

Venta y precios de las entradas BTS Argentina

BTS Argentina 2026: mapa y precios

La preventa exclusiva para Army de la nueva fecha comenzará el miércoles 8 de abril a las 10:00, mientras que la venta general para las tres fechas estará disponible desde el viernes 10 de abril a las 10:00.

Los tickets podrán adquirirse únicamente a través de la plataforma de All Access.

Fechas de BTS en Latinoamérica