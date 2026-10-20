Frozen, el musical llegará por primera vez a Buenos Aires en el invierno de 2027 y ya comenzó la búsqueda de su protagonista más emblemática: Elsa. Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg anunciaron una convocatoria abierta para encontrar a la actriz que interpretará al personaje de la exitosa historia de Disney.

Las audiciones se realizarán durante noviembre de 2026 en el Teatro Gran Rex, escenario que recibirá esta nueva producción teatral. Las aspirantes tendrán tiempo para completar el formulario de inscripción hasta el 27 de octubre.

El desembarco de Frozen representa una de las grandes apuestas de la cartelera teatral para 2027, con una propuesta que promete trasladar al público al mágico reino de Arendelle, a través de sus canciones, su historia y una puesta en escena que combinará música, emoción y recursos visuales.

Foto: prensa Frozen

Qué requisitos hay que cumplir para interpretar a Elsa en Frozen, el musical

La convocatoria está dirigida a intérpretes que tengan una edad escénica de entre 21 y 28 años y un rango vocal que vaya de Mi3 a Mi bemol5.

Además, hay tres condiciones excluyentes para participar de la selección: ser mayor de edad y contar con formación en canto, danza y actuación.

Las interesadas deberán completar sus datos en el formulario de inscripción antes del 27 de octubre. Luego, las audiciones presenciales se llevarán adelante en noviembre en el Teatro Gran Rex.

De esta manera, la producción comenzará el proceso de selección para encontrar a la artista que dará vida a Elsa, uno de los personajes más reconocidos del universo Disney.

Foto: prensa Frozen

Foto: prensa Frozen

Cuándo se estrena Frozen, el musical en Buenos Aires

El estreno está previsto para el invierno de 2027 en el Teatro Gran Rex, en la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento, las entradas todavía no están a la venta, aunque desde la producción adelantaron que se anunciará próximamente el inicio de la comercialización.

La llegada del espectáculo se suma a una serie de grandes producciones de teatro musical impulsadas por Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de títulos como La Sirenita, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate.

La nueva propuesta buscará recrear la magia de Arendelle con una experiencia pensada para espectadores de todas las edades, en una historia que conquistó a distintas generaciones en todo el mundo.

Quiénes están detrás de la nueva producción de Frozen

El equipo creativo estará integrado por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la dirección general; Analía González en la dirección coreográfica; Maxi Vecco en el diseño audiovisual; Sebastián Mazzoni en la dirección vocal, y José Ponce Aragón en el diseño escenográfico.

La producción cuenta con la licencia de Music Theatre International para llevar a escena Disney’s Frozen.

Con las audiciones ya anunciadas, el musical comienza a tomar forma de cara a su estreno en 2027, mientras se pone en marcha la búsqueda de la artista que asumirá el desafío de interpretar a Elsa en uno de los espectáculos más esperados de la temporada teatral.