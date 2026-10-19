La vida de Enrique Shaw, el empresario argentino que hizo de la dignidad de los trabajadores y el bien común dos pilares de su actividad profesional, llega al escenario con un musical que recorre su historia personal, familiar y espiritual. Enrique Shaw, peregrino del bien común se estrena este lunes 19 de octubre, a las 20.30, en el Auditorio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con libro y dirección general de Carlos Abregú, música original de Damián Mahler y producción de la compañía BANUEV, el espectáculo reúne a más de 40 artistas en escena y propone un recorrido por la vida de una figura cuya historia cobró renovada actualidad después de que el papa León XIV aprobara el decreto sobre un milagro atribuido a su intercesión, un paso decisivo hacia su beatificación. La ceremonia todavía no tiene fecha anunciada.

Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que está camino a la beatificación

Enrique Ernesto Shaw nació en París el 26 de febrero de 1921 y desarrolló gran parte de su vida en la Argentina. Fue oficial de la Armada, esposo de Cecilia Bunge, padre de nueve hijos y directivo de Cristalerías Rigolleau, donde impulsó una concepción de la actividad empresarial centrada en las personas.

En 1952 fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), con el objetivo de promover una dirigencia comprometida con los valores cristianos y el bien común. Su mirada sobre el mundo laboral se apartaba de una concepción de la empresa enfocada exclusivamente en los resultados económicos: consideraba que los trabajadores debían ocupar un lugar central en las decisiones y en la vida de las organizaciones.

Shaw murió en Buenos Aires el 27 de agosto de 1962, a los 41 años. Sin embargo, su legado continuó a través de las instituciones que contribuyó a crear y de una causa de canonización que avanzó durante las últimas décadas.

En 2021, el papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró venerable. El 18 de diciembre de 2025, León XIV autorizó la promulgación del decreto que reconoce un milagro atribuido a su intercesión. Esa decisión abrió el camino a su beatificación, cuya fecha aún no fue anunciada.

De qué trata “Enrique Shaw, peregrino del bien común”

El musical propone un recorrido cronológico por distintos momentos de la vida de Shaw y se estructura alrededor de tres dimensiones: su concepción de la actividad empresarial, su vida familiar y su camino de fe.

La obra busca mostrar cómo el empresario integró sus convicciones religiosas con el ejercicio de su profesión y con sus responsabilidades como esposo y padre. En ese recorrido, el trabajo aparece no solo como una actividad productiva, sino también como un espacio para promover la dignidad humana, el desarrollo personal y la solidaridad.

Para construir el guion, Carlos Abregú recurrió a documentos de la familia Shaw y a materiales de instituciones vinculadas con su trayectoria, entre ellas ACDE, la Armada Argentina, la Universidad Católica Argentina y Acción Católica Argentina.

La puesta combina música, actuación y danza, con una composición original de Damián Mahler. La producción está a cargo de BANUEV, con el acompañamiento institucional de ACDE y Acción Católica Argentina.

El legado de Enrique Shaw y su visión de la empresa

Uno de los aspectos centrales de la historia de Shaw es su manera de entender el liderazgo empresarial. Para él, una compañía no debía ser únicamente un engranaje productivo ni un medio para acumular capital, sino una comunidad de personas con necesidades, capacidades y objetivos compartidos.

Esa perspectiva también fue destacada por León XIV, quien recordó su compromiso con una concepción humanista de la industria y con el crecimiento de quienes formaban parte de ella.

Su figura conserva especial relevancia dentro del pensamiento social de la Iglesia católica, que encuentra en su trayectoria un ejemplo de cómo la fe puede expresarse en el trabajo cotidiano, la responsabilidad social y el vínculo con los empleados.

En ese contexto, el musical lleva al escenario una historia que cruza la vida familiar, las convicciones religiosas y el mundo de los negocios, y recupera el legado de un empresario argentino cuya causa de beatificación se encuentra en una etapa decisiva.

Cuándo y dónde se presenta el musical sobre Enrique Shaw

El estreno de Enrique Shaw, peregrino del bien común será este lunes 19 de octubre, a las 20.30, en el Auditorio de Belgrano.

Lugar: Auditorio de Belgrano.

Dirección: Virrey Loreto 2348, Ciudad de Buenos Aires.

Libro y dirección general: Carlos Abregú.

Música original: Damián Mahler.

Producción: BANUEV.

Las entradas se pueden consultar a través de Ticketek.