El próximo jueves 15 de octubre se estrena “Cada Dos… una comedia romántica” en el Teatro Maipo de Buenos Aires. La obra, creada a partir de una idea original de Pico Giménez Zapiola, marca el debut profesional en el circuito comercial de los jóvenes talentos Trinidad Grehan Podestá y Joaquín Mazzoleni, quienes también escribieron y protagonizan esta historia de amor, amistad y crecimiento.

En el marco de los festejos por los 20 años de The Stage Company, Carla Calabrese, directora del Teatro Maipo, celebra la llegada de una nueva producción teatral argentina que combina romance, humor y nostalgia, y apuesta por las nuevas generaciones de artistas.

El estreno tendrá lugar el jueves 15 de octubre a las 20 horas en el histórico Teatro Maipo, ubicado en Esmeralda 443, en la Ciudad de Buenos Aires. Las funciones continuarán todos los jueves de octubre y noviembre.

“Cada Dos… una comedia romántica”

De qué trata “Cada Dos… una comedia romántica”

Oli y Mati se conocen a los 13 años. A partir de ese encuentro, comienzan a construir un vínculo atravesado por el humor, la ternura y los desafíos propios de crecer juntos. Con el paso del tiempo, ambos descubrirán si esa amistad puede transformarse en una historia de amor.

“Cada Dos… una comedia romántica”

Con una mirada generacional, “Cada Dos… una comedia romántica” propone un viaje nostálgico y divertido a través del tiempo, recuperando el espíritu de las comedias románticas que marcaron a distintas generaciones.

Carla Calabrese impulsa a nuevos talentos en el Teatro Maipo

Reconocida directora teatral, actriz y productora, Carla Calabrese acompaña este estreno en una etapa especial para The Stage Company, la productora que fundó hace 20 años y que ha desarrollado importantes proyectos teatrales.

“Cada Dos… una comedia romántica”

Entre sus trabajos más recientes se destaca la producción de “El curioso incidente del perro a medianoche”, uno de los títulos de su trayectoria teatral.

Con la llegada de “Cada Dos… una comedia romántica”, Calabrese vuelve a apostar por el talento emergente y abre las puertas de una de las salas más emblemáticas de Buenos Aires a dos jóvenes artistas que comienzan su recorrido profesional en el circuito comercial.

Pico Giménez Zapiola: una figura clave en los inicios de The Stage Company

La obra nació a partir de una idea original de Pico Giménez Zapiola, cuyo nombre está ligado a los comienzos de The Stage Company. El proyecto se desarrolló mediante un proceso creativo de work in progress y culminó con el texto escrito por Trinidad Grehan Podestá y Joaquín Mazzoleni, bajo la dirección de Giménez Zapiola.

“Cada Dos… una comedia romántica”

El director, cuyo nombre completo es Emilio Giménez Zapiola, cuenta con una extensa trayectoria en la creación y dirección teatral. Es reconocido en San Isidro y la zona norte de Buenos Aires por su labor como docente y formador de actores, tanto adultos como adolescentes, además de sus numerosas puestas en escena y adaptaciones teatrales.

Se formó en dirección con Jaime Kogan y fue miembro fundador de las compañías “The Flywalk Group” y “The Group”, referentes del teatro infantil en inglés. En ese ámbito dirigió producciones originales como “Billy the Kid” y “Elliot Ness”.

En 2006, Carla Calabrese lo convocó como asesor artístico durante la fundación de The Stage Company, dando inicio a una fructífera relación profesional y artística.

Trinidad Grehan Podestá y Joaquín Mazzoleni: el debut de dos jóvenes artistas

Estudiantes de cuarto año de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Trinidad Grehan Podestá y Joaquín Mazzoleni son los autores y protagonistas de “Cada Dos… una comedia romántica”.

Junto a Pico Giménez Zapiola, desarrollaron esta producción que combina una historia cercana y contemporánea con el desafío de presentarse profesionalmente en el circuito comercial.

El estreno en el Teatro Maipo representa una oportunidad significativa para ambos artistas, que llevan su trabajo a uno de los escenarios más reconocidos de la cartelera porteña.

Cuándo y dónde ver “Cada Dos… una comedia romántica”