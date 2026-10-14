El próximo jueves 15 de octubre a las 20:00, “Café Japón” se presenta en el Teatro Border de Buenos Aires con una propuesta de teatro musical contemporáneo que combina música en vivo, poesía y una fusión estética entre Oriente y Occidente.

Con libro, música y letras originales de Malvina Borges y Lucien Gilabert, y producción de FOSA Producciones, la obra invita a reflexionar sobre la creatividad, el destino y la posibilidad de reescribir la propia historia.

“Café Japón”: una historia entre la ficción y la realidad

La trama tiene como protagonista a Ofelia, una artista de unos 30 años que necesita terminar una adaptación de Hamlet para un Concurso de Clásicos. El certamen representa una oportunidad para impulsar su carrera, pero la presión por encontrar inspiración amenaza con dejarla atrapada frente a la temida hoja en blanco.

Café Japón

En busca de nuevas ideas, Ofelia llega al particular Café Japón con su computadora y la ambición de completar su proyecto. Sin embargo, lo que comienza como una búsqueda creativa se transforma en un viaje en el que la fantasía, la historia personal y la ficción se entrelazan de maneras inesperadas.

Acompañada por sus Musas, la protagonista emprende un recorrido hacia el descubrimiento de su ikigai, un concepto japonés asociado con la razón de ser y el sentido de la vida. En ese proceso, deberá explorar sus propias grietas, cuestionar sus certezas y descubrir nuevas posibilidades para su historia.

Música en vivo y poesía: una propuesta de teatro musical contemporáneo

Uno de los rasgos distintivos de “Café Japón” es su identidad sonora, construida a partir de una banda en vivo que combina matices de la música nacional con la sutileza de la poesía japonesa.

Café Japón.

La propuesta cruza lenguajes artísticos y tradiciones culturales para crear un universo escénico en el que Oriente y Occidente dialogan a través de la música, la palabra y la imaginación. De esta manera, la obra se inscribe en el teatro musical contemporáneo y propone una experiencia que va más allá del entretenimiento.

Con una mirada puesta en la creatividad como parte esencial de la naturaleza humana, el espectáculo plantea preguntas sobre la época que nos toca vivir: ¿puede la ficción atenuar la tragedia de ser hijos de nuestro tiempo? ¿Es posible modificar el rumbo de una historia y encontrar un final diferente?

Una invitación a descubrir el propio camino

A través del recorrido de Ofelia, “Café Japón” explora las tensiones entre la ambición artística, la búsqueda personal y la necesidad de encontrar un propósito. La obra propone pensar la creación no solo como una herramienta para producir una pieza artística, sino también como una forma de comprender la propia existencia.

La premisa que atraviesa el espectáculo recupera una idea tan simple como poderosa: allí donde existen grietas, también puede entrar la luz. Desde esa perspectiva, la ficción aparece como un espacio de transformación, capaz de abrir nuevas preguntas y ofrecer otros desenlaces posibles.

Cuándo y dónde ver “Café Japón” en Buenos Aires

El musical “Café Japón” llegará al escenario del Teatro Border con una propuesta que reúne música en vivo, poesía y una historia centrada en la búsqueda de identidad y sentido.

Obra: Café Japón.

Fecha: jueves 15 de octubre de 2026.

Horario: 20:00.

Lugar: Teatro Border.

Dirección: Godoy Cruz 1838, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Libro, música y letras originales: Malvina Borges y Lucien Gilabert.

Producción: FOSA Producciones.

Entradas: disponibles en la boletería del teatro y a través de la web oficial del Teatro Border.

Con su combinación de lenguajes musicales, referencias literarias y una búsqueda estética que conecta distintas culturas, “Café Japón” propone una experiencia escénica sobre el poder de la imaginación y la posibilidad de encontrar nuevos caminos incluso cuando la historia parece estar escrita.