Mientras la industria del entretenimiento busca nuevas formas de conectar con las audiencias jóvenes, Lio Ferro presentó STARClub, un proyecto transmedia que promete revolucionar el consumo de contenidos para chicos y adolescentes.

La propuesta, impulsada junto a Mica Levenzon, Who y Carla Almaraz, tendrá su lanzamiento oficial el próximo 20 de octubre en el Multiteatro, con un show en vivo y la avant-première del tráiler de la película Starland.

El universo STARClub busca que los chicos no solo escuchen canciones, sino que se sumerjan en historias con significado, abordando temáticas como la autoestima, el bullying, la resiliencia y la diversidad.

STARClub son Adriana Artieda (Roma), Julieta Neiman (Nastya), Fran Rabinovich (Liv) y Nicole Fernández (Lulú)

Un universo pensado para las nuevas generaciones

Según explicaron los creadores, STARClub nació de la necesidad de ofrecer contenidos de alta calidad artística y cinematográfica que, además de entretener, transmitan valores y brinden herramientas emocionales a los chicos.

“Entendimos que las nuevas generaciones ya no se satisfacen con consumir contenidos de manera pasiva. Queremos que se sientan parte de una historia y que encuentren en STARClub un espacio para crecer y expresarse”, sostuvo Lio Ferro.

STARClub son Adriana Artieda (Roma), Julieta Neiman (Nastya), Fran Rabinovich (Liv) y Nicole Fernández (Lulú)

La propuesta combina música pop, cine, animación y contenidos digitales, y está pensada para acompañar a niños y adolescentes en etapas fundamentales de su desarrollo. “Nos une la experiencia como padres y la convicción de que el entretenimiento puede ser una herramienta poderosa para transmitir valores”, expresó Mica Levenzon.

Cómo se formó la banda: de 8.000 sueños a cuatro protagonistas

El corazón de STARClub es su banda, integrada por Adriana Artieda (Roma), Julieta Neiman (Nastya), Fran Rabinovich (Liv) y Nicole Fernández (Lulú). La selección fue un verdadero casting federal: “Todo empezó con un video. Ocho mil chicas de toda la Argentina y de países vecinos se postularon con la misma ilusión. De 8.000 quedaron 30, después 12, y finalmente cuatro. Ninguna dejó de intentarlo”, relató el equipo.

Las integrantes, que provienen de distintos puntos del país y del exterior, comparten historias de perseverancia y pasión por el arte. “Hoy somos STARClub. Cuatro chicas reales detrás de cuatro personajes, que comparten risas, canciones y un sueño que ya no es de una sola. Salimos a escena por todas aquellas que no lograron llegar. Juntas somos imparables”, aseguraron.

Brillando juntas

El debut musical y la expansión digital

El primer sencillo de STARClub, “Brillando Juntas”, ya está disponible en las principales plataformas de streaming y suma más de 6 mil vistas en YouTube. Además, cada integrante cuenta con su avatar animado dentro del universo fantástico de Starland, lo que permite expandir las historias a redes sociales y plataformas digitales.

“Queremos que los chicos se vean reflejados en nuestras historias y que encuentren herramientas para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana”, explicó Julieta Neiman. Por su parte, Nicole Fernández destacó: “La música y la actuación nos permiten llegar a públicos nuevos y transmitir mensajes positivos”.

El evento de lanzamiento y los próximos pasos

El gran evento de presentación será el 20 de octubre en el Multiteatro, en plena avenida Corrientes. Allí se reunirán periodistas, influencers y referentes del espectáculo para conocer en exclusiva el show en vivo y el tráiler de la película Starland.

El proyecto cuenta con un repertorio de 10 canciones ya grabadas, una línea de productos oficiales y una fuerte presencia en redes sociales. “STARClub es mucho más que una banda: es una comunidad que crece todos los días y que busca dejar una huella positiva en las nuevas generaciones”, concluyó Lio Ferro.