En medio de la última polémica que rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi, Nora Colosimo decidió dar su versión en el programa El Diario de Mariana, donde defendió a sus nietas, dejando en claro que su único interés es el bienestar de las menores.

“Yo soy la abuela y tengo cero interés más que el interés del amor sobre mi nieta. ¿Sabés a quién le importa mi nieta? A mí, no a la abogada”, expresó la madre de la conductora haciendo referencia a las letradas que representan al futbolista, de quienes cuestionó la exposición mediática.

EL LLAMADO AL 911 Y LA VERSIÓN DE NORA COLOSIMO SOBRE EL OPERATIVO

La mamá de Wanda Nara explicó cómo fue el episodio que terminó con la intervención policial tras el viaje relámpago de Mauro Icardi y la China Suárez a Miami. Según relató, Wanda llamó al 911 para protegerse cuando fue a buscar a su hija: “Ella, sabiendo con los bueyes que está arando, se protegió y llamó al 911″.

Nora Colosimo habló de la presencia policial en el último escándalo con Mauro Icardi (Foto: captura de América).

Colosimo desmintió que haya habido un escándalo en la puerta de la casa y aseguró que la presencia del patrullero fue solo para garantizar la seguridad y que pueda llevarse a la menor sin conflictos: “No tiene impedimento, estuve el fin de semana con mi hija. Si no hay quien busque a la nena, tiene que entrar, no hubo ningún escándalo”.

También aclaró que la situación fue dolorosa para su nieta: “La nena la pasó muy mal. Ahora no quiere de ninguna manera ir a ningún lado. La más grande está enojada y no quiere ir”.

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