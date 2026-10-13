Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, acusó a Mauro Icardi de ejercer violencia contra sus nietas y protagonizó un tenso cruce televisivo al compararlo con el Caso de Valentín Yankelevich. Sus declaraciones se produjeron después del episodio ocurrido durante el fin de semana largo, cuando la mediática acudió con la Policía a la casa del futbolista y la China Suárez por una situación que involucraba a su hija menor.

“La nena llama llorando a la mamá y le dice: ‘Papá se fue a Disney con los nenes de su pareja’”, contó este martes Nora Colosimo en Bondi Live, y más tarde continuó el tema en LAM, donde no dudó en acusar a su ex yerno de ejercer la violencia contra su hija menor.

“Era la nena la que se ve que estaba llamando y yo me entero después, cuando estaba volviendo. Todo esto me lo cuenta Wanda. Lo grave de esto es que después las abogadas () salen a defender lo indefendible, porque están mintiendo una vez más, diciendo que él tuvo que salir de apuro por un papel por un trabajo. El papel sabemos todos que hoy es vía mail, es una mentira”, señaló Nora.

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Lejos de bajarle los decibeles a su discurso, Nora subió la apuesta: “La nena no miente y por favor le pido a todos, a todos: escuchen y créanle a los menores, porque después hay casos como Yankelevich, que a mí me duele el triple que a cualquier persona, porque veo la violencia que están pasando mis nietas y nadie está haciendo nada, la madre sola, no puede”.

Cuando Karina Iavícoli le preguntó qué había querido insinuar con esta frase, Colosimo fue por todo: “Estoy queriendo insinuar que son maltratadas, violentadas en todo sentido”. “Es grave lo que decís. Estás comparando con lo de Yankelevich… ¿Les pegan?”, la interpeló Iavícoli.

“Es muy grave y no, cada caso no es igual. Vos no pongas, Karina, palabras que yo no dije. Yo no hablé de que le pegaron, vos estás diciendo que yo comparé”, reaccionó Colosimo. “Tranquilízate, tranquilízate”, le pidió la panelista, pero la madre de Wanda Nara se negó: “No me voy a tranquilizar. Yo no dije que a mi neta le pegó. Yo no dije que les pegó, yo me expreso muy bien”, protestó.

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