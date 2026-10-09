El estreno de la película de Wanda Nara no solo generó expectativa por su debut como actriz en una película, sino también por el impresionante cambio físico que mostró para interpretar a Lucía.

La propia Wanda lo contó en sus redes sociales: “Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho”, escribió junto a una imagen del detrás de escena.

Semanas después de finalizar el rodaje, la conductora sorprendió a su entorno con su figura renovada. Su estilista, Kennys Palacios, no ocultó la sorpresa al reencontrarse con ella: “Yo no lo puedo creer. La dejé de ver dos meses y es otra. Chicos, es una muñeca”, expresó mientras grababa a Wanda y destacaba su cintura.

Agustín Bernasconi y Wanda Nara, protagonistas de la película "¿Querés ser mi hijo?". Foto: captura de Ciudad Magazine.

El método de las Kardashian: cómo fue la dieta que eligió Wanda Nara

En LAM, Mariano de la Canal reveló detalles del proceso que atravesó Wanda para volver a su peso habitual. “Ella tuvo un sacrificio muy grande para hacer este papel. No solamente en lo interpretativo, sino que tuvo que engordar 10 kilos”, explicó el panelista.

De la Canal aseguró que, tras el rodaje, Wanda logró bajar esos kilos de más y volvió a lucir una figura impecable. “Se puede ver en las stories. Ahora está divina, con la cinturita de avispa. Todo lo que quiere, lo consigue”, remarcó.

Wanda Nara mostró su figura en ropa interior tras seguir la dieta Kardashian. Foto: Captura de video de Instagram (@wanda_nara)

Según el mediático, Wanda optó por la llamada “dieta de las Kardashian”, un método exclusivo y costoso. “Es una dieta que sale muy cara”, detalló.

En qué consiste la dieta de las Kardashian y cuánto cuesta

Kim Kardashian y Khloe Kardashian en el Monaco Grand Prix, en junio de 2026. Foto: REUTERS/Yves Herman Por: REUTERS

A través de sus redes sociales, Mariano de la Canal explicó que Wanda bajó 7 kilos en tres semanas siguiendo este plan. “Es la dieta de las Kardashians”, escribió, y enumeró los componentes: personal trainer, cocinero privado, mucha caminata y dieta mediterránea.

El costo del método no es menor: 2.500 dólares semanales. Consultada por TN Show, Wanda Nara confirmó que estos cambios de hábito fueron clave para recuperar su peso habitual.