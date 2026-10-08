Foto: Captura (Telefe)

En pocos días más se estrena la película de Wanda Nara y por eso sus productores organizaron las funciones para la prensa especializada, que ya empezó a dar sus primeras impresiones. Pero en ese marco, Mariano de la Canal contó qué hizo la mediática para bajar los 10 kilos que subió para interpretar su papel.

Todo comenzó cuando Wanda respondió preguntas de sus seguidores de Instagram y contó que aumentó 10 kilos para interpretar a Lucía. “Me preparé mucho”, escribió sobre una fotografía del making off de la película.

Este miércoles, Laura Ubfal contó que vio la película en sus funciones de prensa, y entonces Mariano de la Canal, el recordado fan de Wanda e invitado a LAM como “suricata” recordó que “ella tuvo un sacrificio muy grande para hacer este papel. No solamente en lo interpretativo, sino que tuvo que engordar 10 kilos”.

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“Lo hizo, dijo ella, para hacer un papel como de mamá”, explicó Mariano. “Tiene que ver con que tiene que dar, viste, una señora de 40 años. Es muy lindo el vestuario, está muy bien, lo que está lookeada”, reveló Laura Ubfal, en medio de cuestionamientos por su frase sobre un supuesto estereotipo físico de mujeres de 40 años.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Asimismo, De la Canal aseguró que “Wanda ya bajó esos 10 kilos”. “Se puede ver en las stories. Ahí está impecable. Wanda ahora está divina. Todo lo que hizo, ella lo quiere, lo consigue. Siempre está divina, flaca, la cinturita de avispa, no se puede creer. Hizo la dieta de las Kardashian. Es una dieta que sale muy cara”, explicó el panelista, que dio otra primicia sobre su ídola.

“Le llegó otro papel a Wanda, ahora le trajeron otra película para que vaya leyendo. Porque esta gente la quiere de nuevo y no lo puedo develar yo, amores. Que lo devele ella”, cerró.

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