Wanda Nara volvió a captar todas las miradas en las redes sociales. Esta vez, la conductora compartió un video frente al espejo de su baño en el que mostró su figura con un look deportivo que no pasó inadvertido: un top blanco corto y una bombacha negra.

Con el pelo suelto y su característico estilo para posar ante la cámara, Wanda se filmó mientras acomodaba su cabello y lucía su silueta. El video dejó al descubierto su abdomen y sus curvas, en una publicación que rápidamente despertó la atención de sus seguidores.

Pero detrás de esta nueva aparición también aparece un dato que genera curiosidad: su decisión de seguir la llamada dieta Kardashian, con la que habría adelgazado 7 kilos en tres semanas.

Foto: Captura de video de Instagram (@wanda_nara)

Cabe recordar que Wanda había blanqueado en las redes sociales que debió subir 10 kilos para interpretar a Lucía en su película “¿Quién quiere ser mi hijo?“, que protagonizó junto a Agustín Bernasconi.

Esta vez, sin necesidad de grandes producciones ni de un vestuario sofisticado, Wanda eligió un look sencillo y una selfie en movimiento para mostrar cómo luce actualmente.

¡Una bomba!

Wanda Nara brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones

WANDA NARA ACORRALÓ A LUCK RA CON UNA PREGUNTA ÍNTIMA EN MASTERCHEF CELEBRITY

Wanda Nara volvió a hacer de las suyas en MasterChef Celebrity. Durante la presentación de Luck Ra en el reality de cocina, la conductora sorprendió al cantante con una pregunta íntima sobre su situación sentimental tras su polémica y mediática separación de La Joaqui.

Todo comenzó cuando Lizy Tagliani expresó su entusiasmo por la llegada del artista al programa: “Estoy tan contenta de que vino Luck Ra”, comentó, antes de explicar el motivo de su alegría: “Porque siento que estamos al mismo nivel”.

La frase despertó la curiosidad en el estudio y la conductora fue directo al grano: “¿Pero estás soltero, Luck Ra?”, le preguntó, sin rodeos. Fue entonces que el cantante se sinceró frente a sus compañeros: “Sí, obvio, soltero y solo”.

Foto: Captura (Telefe)

Con el joven en el centro de las bromas, Wanda quiso profundizar sobre sus intenciones románticas y le hizo otra pregunta directa: “¿Estás apurado por conocer al amor?”. Y lUck Ra cerró, sin dudarlo: “No, para nada”.

¡Clarito!