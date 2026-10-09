El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando repercusiones y, esta vez, quien salió con los tapones de punta fue Ivana Icardi. La hermana del futbolista, que desde hace años mantiene una relación conflictiva con la conductora, aprovechó una aparición en la televisión española para dejar en claro que no quiere saber nada con su excuñada y celebrar la relación de su hermano con Eugenia “la China” Suárez.

Todo ocurrió durante su participación en Supervivientes All Stars 3, el reality español en el que Ivana se encuentra compitiendo. En una comunicación con el conductor Jorge Javier Vázquez, mencionaron a Wanda como su cuñada y la respuesta de la participante fue tan contundente como provocadora: “El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia, es mi excuñada”, disparó Ivana, sin disimular su rechazo hacia la mediática.

Pero la hermana de Mauro no se quedó ahí. Aprovechando la ocasión, le dedicó un mensaje a la China Suárez, actual pareja del futbolista, con quien ya había mostrado públicamente su afinidad: “Le mando un beso a la China Suárez, que es mi guapísima nueva cuñada, que nos está viendo”, agregó, en una declaración que volvió a dejar expuesta su postura en la interna familiar.

Foto: Captura de X (@Chinardi_Arg) Por: Fabiana Lopez

La mala relación entre Ivana Icardi y Wanda Nara no es nueva. Desde hace años, la hermana del delantero sostiene que la empresaria tuvo responsabilidad en el distanciamiento de Mauro con su familia y llegó a cuestionarla públicamente por el vínculo del futbolista con su propia madre.

Ivana Icardi: “El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia, es mi excuñada”.

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MAURO ICARDI LE RESPONDIÓ CON TODO A WANDA NARA TRAS LLAMARLO “PSIQUIÁTRICO”

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez, el futbolista decidió expresarse públicamente a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde lanzó un durísimo mensaje en respuesta a su ex que lo calificó de “psiquiátrico”.

Lejos de quedarse callado, Icardi cuestionó con ironía los dichos sobre su salud mental y hasta hizo referencia al test psicológico MMPI, puntualmente a la escala L, vinculada a la tendencia a presentar una imagen excesivamente favorable de uno mismo: “¿Qué podemos esperar de alguien que me dice Psiquiátrico cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la ESCALA L (MENTIRA) dio un valor de L86? Casi sobrepasa el máximo que es 100 mintiendo”, escribió Icardi, con un tono provocador y un emoji de risa para rematar su descargo.

Pero eso no fue todo. En el mismo posteo, Mauro redobló la apuesta y cuestionó a quienes, según él, difunden información falsa sobre su persona: “Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, ¿hasta cuándo van a mandar a estos chimuertos a hablar de mí?”, lanzó, visiblemente molesto.

Foto: Captura de X (@MauroIcardi) Por: Fabiana Lopez

Y cerró con una frase que dejó en claro su hartazgo por quedar en el centro de las polémicas: “Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre”.

¡Tremendo!