Después de años de mantener un perfil bajo, Analía Rivero, madre de Mauro e Ivana Icardi, sorprendió al aparecer por primera vez en un video junto a su hija.

En la grabación, ambas se mostraron cómplices, relajadas y con mucho humor, mientras respondían preguntas de sus seguidores y compartían detalles sobre su relación madre e hija.

Durante la charla, Analía Rivero se sinceró sobre su forma de expresar el cariño: “Tal vez soy más de demostrar con hechos que con palabras. He demostrado bastante bien mi cariño y que te quiero”, comentó, provocando la sonrisa de Ivana, quien respondió en tono divertido: “Eso lo dice ella”.

IVANA ICARDI SOBRE SU MAMÁ

Ivana Icardi, por su parte, contó que, aunque viven separadas desde hace seis años, mantienen una comunicación constante. “Hablamos casi todos los días, hacemos videollamadas y el contacto es bastante seguido”, aseguró. Su madre coincidió en que el vínculo es “fluido”, dejando ver que la distancia no afectó la conexión entre ambas.

La aparición pública de Analía Rivero generó sorpresa, ya que suele evitar los medios y las redes sociales. Sin embargo, su espontaneidad fue celebrada por los seguidores, que destacaron la autenticidad y ternura del momento. Llamativamente, durante el video no hubo menciones a Mauro Icardi, con quien la relación habría sido distante en los últimos años.

Cabe recordar que en el Día de la Madre, el futbolista del Galatasaray publicó una foto de su madre, gesto que muchos interpretaron como una señal de reconciliación familiar. Ahora, la reaparición de Analía junto a Ivana parece sumar un nuevo capítulo a la historia: uno que muestra el lado más íntimo y humano de la familia Icardi, marcada por los afectos, los silencios y las segundas oportunidades.