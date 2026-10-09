Mauro Icardi inició los trámites legales para poder viajar con sus hijas a México y Miami durante las vacaciones escolares. El pedido fue presentado formalmente y, según trascendió en el programa Intrusos, Wanda Nara ya fue notificada y ahora debe dar su consentimiento para que el viaje se concrete.

La solicitud ingresó recientemente y el futbolista espera poder aprovechar el receso escolar, que se extiende hasta el 19 de julio. “Mauro pidió, este papel entró ayer tengo entendido, ya Wanda está notificada de esto, pidió ir a Miami y a México con las chicas, ellas tienen vacaciones hasta el día 19, estamos a 9, a partir de que Wanda dé el ok, ella estaría listo con las valijas porque se las quiere llevar de viaje”, detalló Paula Varela.

Mauro Icardi y sus hijas (Foto: X)

EL PLAZO PARA LA RESPUESTA DE WANDA NARA

“¿Cuántos días tendrá para contestar Wanda? Porque para el 19 falta poco”, planteó Varela en el programa de América, marcando la urgencia del trámite. Por su parte, Lara Piro, abogada de Icardi, evitó dar detalles sobre el expediente, pero no negó la existencia del pedido: “No puedo hablar del expediente, pero no lo niego”.

Además, explicó que en otras ocasiones Wanda presentó solicitudes similares y la Justicia resolvió rápidamente: “Wanda ha presentado pedidos de viaje de un día para el otro donde nos han dado traslado en el término abreviado de un día”.

¿QUIÉNES VIAJARÍAN A MIAMI Y MÉXICO CON MAURO ICARDI Y SUS HIJAS?

La posibilidad de que las hijas de la China Suárez se sumen al viaje también fue tema de debate en el piso. “Es la primera vez que podría llevarse a las hijas de vacaciones fuera del país, ¿Va a ir con las hijas de la China también? ¿Viajan todos?”, preguntó la periodista.

Sobre este punto, la abogada de Icardi aclaró: “La verdad que desconozco cómo va a ser el viaje familiar. Sé de la existencia de ese viaje. Ojalá que pueda, que puedan ser ensambladas porque es un derecho también de las chicas”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Ahora, la decisión final está en manos de Wanda Nara, quien deberá responder en los próximos días para definir si el viaje de Mauro Icardi con sus hijas podrá concretarse antes del fin de las vacaciones.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.