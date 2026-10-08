Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica tras la sentencia de divorcio de Wanda Nara en Italia. El futbolista apuntó directamente contra Ana Rosenfeld, abogada de la conductora, cuestionó sus declaraciones sobre el proceso judicial y se refirió al conflicto por sus hijas. Además, anticipó que habrá nuevas acciones judiciales y lanzó fuertes chicanas contra la letrada.

“Dejá, Anita, no aclares que oscurece. Hace dos años que cuentan mentiras en los medios… yyyyy justo ¿hoy dicen la verdad? Qué coincidencia”, escribió Icardi en su cuenta de X, en respuesta a las aclaraciones que

Ana Rosenfeld y Mauro Icardi (Fotos: Instagram @mauroicardi y captura eltrece)

El delantero también se refirió a la sentencia del Tribunal de Milán y cuestionó los argumentos que, según su versión, habían sostenido la abogada y su defendida durante el proceso. “Lo que pedí en Italia fue divorciarme y no pagar un solo euro como exmarido. Y mirá qué sorpresa… ¡¡¡salió lo que pedimos!!! ¿O todavía necesitás que te lo expliquen?”, lanzó, al celebrar la resolución judicial.

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EL FUERTE MENSAJE DE ICARDI SOBRE SUS HIJAS Y LOS NUEVOS JUICIOS

Uno de los tramos más contundentes del descargo estuvo dedicado a las dos hijas que tiene con Wanda. Icardi aseguró que el expediente relacionado con las menores continúa en Turquía, pese a que en las ultimas horas se había difundido que el juez local lo había cerrado. “Lo de mis hijas se tramita en Turquía, donde sigue vigente el proceso de restitución internacional. Y voy a seguir peleando por ellas, porque tengo motivos, porque las amo y porque ellas me aman”, sostuvo.

En el mismo mensaje, el futbolista cuestionó las denuncias que, según él, buscaron alejarlo de las niñas y apuntó contra la exposición mediática de Rosenfeld y Wanda. “Estén atentas que van a seguir cayendo buenas noticias y nuevos juicios…”, advirtió. También incluyó una posdata dirigida a la abogada sobre un supuesto reclamo relacionado con su camioneta y una deuda de 4.000 pesos.

El descargo de Mauro Icardi contra Ana Rosenfeld (Foto: X.com/@mauroicardi)

Por su parte, Rosenfeld había aclarado que la sentencia italiana decretó el divorcio, pero no hizo lugar al pedido de culpabilidad que había planteado Icardi ni al reclamo de una pensión alimentaria para Wanda. Además, explicó que la Justicia italiana no tiene competencia para resolver sobre la custodia, la residencia y los alimentos de las menores, y remarcó que el fallo no establece que las niñas deban mudarse a Turquía con su padre. De esta manera, mientras el divorcio quedó formalizado en Italia, la disputa en torno a las hijas continúa por otras vías judiciales.

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