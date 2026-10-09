Wanda Nara y Mauro Icardi están finalmente divorciados y Elba Marcovecchio habló en el programa La Mañana con Moria cómo impactó el fallo en la empresaria. La abogada fue contundente al poner en duda la felicidad que Nara expresó públicamente tras la resolución judicial.

Durante la emisión, Marcovecchio apuntó directamente a la coherencia de los pedidos de Wanda: “¿Por qué pidió la compensación económica en el 2025, si estaba tan feliz en el 2021 con lo que había logrado? Eso es incoherencia, es lo que significa perder un pedido y querer disfrazar la pérdida diciendo ‘estoy recontra, mega feliz’, no está feliz”.

Mauro Icardi celebró su divorcio de Wanda Nara. Créditó: Instagram

LOS RECLAMOS MILLONARIOS DE WANDA NARA A MAURO ICARDI

En el debate, la abogada detalló los reclamos económicos que la empresaria presentó ante la Justicia. “Ella pidió 250 mil euros mensuales de una pensión alimenticia y 100 mil euros mensuales más por compensación económica, y lo perdió. ¿Está feliz? No, eso lo pidió en el 2025, entonces que no diga que está feliz por lo del 2021 porque no hubiera hecho estas peticiones”, sostuvo Marcovecchio.

Moria Casán, conductora del ciclo, sumó su mirada sobre el trasfondo del conflicto: “En el 2021 había logrado los 80 millones”. Sin embargo, Marcovecchio prefirió no entrar en detalles sobre cifras exactas: “Yo no hablo de número porque es un dato sensible del patrimonio de la señora Nara, entonces no lo avalo, pero entonces si estaba tan feliz, ¿por qué pide más?”.

Elba Marcovecchio habló de Wanda Nara y Mauro Icardi en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

La discusión en el estudio giró en torno a la verdadera motivación detrás de los pedidos judiciales de Wanda Nara. “Podría estar feliz con lo del 2021”, deslizó Marcovecchio, mientras que Moria fue directa: “Porque le gusta plata amor mío, porque es una empresaria”.

La abogada cerró su postura con una frase tajante: “Entonces que no diga que está feliz”.

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