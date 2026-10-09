La sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar por los detalles económicos que trascendieron del expediente italiano. El periodista Martín Candalaft reveló en DDM cuánto dinero habría recibido una empresa vinculada a la mediática por los derechos de imagen del futbolista y explicó por qué, pese a la separación, todavía existirían contratos comerciales que generan ingresos.

Uno de los puntos que se conocieron está relacionado con World Marketing Football (WMF), la compañía vinculada a Wanda que habría percibido dinero por la explotación comercial de la imagen del delantero. Según explicó Candalaft, algunos acuerdos firmados a través de esa firma continúan vigentes, por lo que seguirían generando ingresos.

Fotos: Instagram @wanda_nara y @mauroicardi

“Wanda sigue cobrando dinero de Icardi, según el tribunal, su empresa World Marketing Football percibe ingresos derivados de los derechos de imagen del futbolista”, sostuvo el periodista al referirse a ese aspecto de la sentencia.

Candalaft también explicó que parte de los contratos comerciales del futbolista se habrían firmado a través de la empresa vinculada a su exesposa. “Hay algunos contratos de Icardi que están vigentes y que están firmados por la empresa de Wanda”, señaló. Y resumió el mecanismo con otra frase: “Ella cobra dividendos de la imagen de Icardi”.

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LOS MILLONES DE EUROS QUE HABRÍA GENERADO LA IMAGEN DE ICARDI Y QUE COBRÓ WANDA NARA

De acuerdo con los datos expuestos por Candalaft, World Marketing Football habría cobrado 4.400.000 euros entre 2014 y 2024 por derechos de imagen, patrocinios y un acuerdo comercial con una marca conocida por su logotipo de una pipa. La cifra corresponde al período de diez años mencionado durante el programa y reúne distintos conceptos vinculados con la actividad comercial del delantero.

Otro de los movimientos detallados fue una transferencia de 266.000 euros, que, según la información presentada por Candalaft, esa marca habría realizado a WMF el 16 de febrero de 2024. “O sea que le pagó directamente a la empresa de Wanda”, explicó el periodista al precisar el destino del dinero.

Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Instagram y Ciudad)

Además de los contratos comerciales, el expediente incluiría referencias a los ingresos propios de Wanda y a tres departamentos que Icardi tendría en la Argentina. Según la explicación difundida en el programa, dos de esas propiedades serían alquiladas por la conductora, mientras que la tercera se utilizaría para las vacaciones familiares.

Los datos económicos se suman a los distintos puntos que trascendieron tras la confirmación del divorcio en Italia, aunque no implican por sí solos que exista una nueva resolución sobre la división de bienes o sobre la titularidad de esos ingresos.

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