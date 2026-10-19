Antonio Orozco, una de las voces más reconocidas de la música en español, regresará a la Argentina en marzo de 2027 con La Gira de Tu Vida, un espectáculo que invita a recorrer su trayectoria desde una perspectiva íntima y emocional, celebrando el vínculo que construyó con el público a lo largo de más de 25 años de carrera.

La gira comenzará el 13 de marzo en Córdoba, con un show en Quality Espacio; continuará el 14 de marzo en Rosario, en L2 Arena; y tendrá su última fecha en Buenos Aires el 17 de marzo, en el Teatro Ópera, donde protagonizará un esperado encuentro con el público porteño.

Antonio Orozco llega a la Argentina: cuándo toca en Buenos Aires y cómo comprar las entradas (Foto de prensa)

Después de celebrar sus 25 años de trayectoria con La Gira de Mi Vida, un proyecto que recorrió 25 ciudades españolas, reunió a más de 200.000 espectadores y alcanzó 32 conciertos, el artista inicia una nueva etapa en directo con una propuesta que cambia el foco: esta vez, la historia también es la de quienes hicieron propias sus canciones.

La Gira de Tu Vida nace del reconocimiento a todas esas personas que encontraron en su música una banda sonora para sus propias experiencias, recuerdos y emociones. Cada concierto se convierte así en un reencuentro con un repertorio que atraviesa generaciones, en una experiencia compartida donde las canciones dejan de contar solamente la historia del artista para conectar con las de quienes las escuchan.

El público podrá reencontrarse con algunos de los grandes clásicos de su carrera, como “Devuélveme la vida”, “Estoy hecho de pedacitos de ti”, “Mi héroe”, “Llegará” y “Entre sobras y sobras me faltas”, junto con canciones de El tiempo no es oro (2025), su más reciente álbum de estudio. Un repertorio que refleja tanto la identidad musical de Orozco como su evolución artística y personal.

Con más de 1.500.000 discos vendidos y más de 3.000 conciertos realizados en distintos escenarios del mundo, Antonio Orozco ha consolidado una trayectoria marcada por la emoción, la honestidad y una capacidad singular para conectar con su audiencia. Su música combina pop, balada, flamenco y rock, con canciones que abordan el amor, la pérdida, la superación y las experiencias que nos unen.

Su recorrido también incluye importantes reconocimientos, como el Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, una nominación a los Latin GRAMMY® por “Estoy hecho de pedacitos de ti” y una nominación a los Premios Goya por la canción original “Que me busquen por dentro”, compuesta para la película El Cover. A su carrera musical se suman su participación como coach en La Voz y La Voz Kids, el documental El Método Orozco y la publicación de su primer libro, Inevitablemente yo.

El próximo 17 de marzo, el Teatro Ópera será el escenario de un encuentro donde la música, los recuerdos y las emociones volverán a ser protagonistas.