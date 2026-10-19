KLAN inicia una nueva etapa de su carrera con Sin Censura, su nuevo álbum de estudio, que estará disponible en plataformas digitales desde este jueves 22 de octubre.

El disco reúne 13 canciones, cruces con artistas de distintas escenas y una propuesta que combina la identidad del rap y el freestyle con sonidos y registros que amplían su recorrido musical.

Entre las colaboraciones se destaca Cambio de piel, junto a Malena Narvay, actriz, cantante y compositora argentina que fusiona el pop con la electrónica. El encuentro entre ambos propone un cruce de universos musicales diferentes y refleja una de las búsquedas centrales del proyecto: explorar nuevos caminos sin abandonar la esencia que marcó la trayectoria del rapero.

Distribuido por ADA, de Warner Music, el álbum cuenta con la participación de seis productores y reúne canciones que recorren distintas facetas del artista, desde las barras y las referencias al barrio hasta una escritura más íntima y emocional.

Foto: prensa KLAN

KLAN y Malena Narvay: el cruce musical de “Cambio de piel”

Una de las colaboraciones que sobresalen en Sin Censura es Cambio de piel, en la que KLAN comparte espacio con Malena Narvay.

La participación de la artista argentina aporta una combinación de estilos que se aleja de los límites tradicionales del rap y conecta con otros sonidos. La canción forma parte de una propuesta que busca expandir el lenguaje musical de KLAN y mostrar nuevas posibilidades dentro de su identidad artística.

El álbum no se limita a las colaboraciones locales: también incorpora artistas de otros países, con encuentros que conectan distintas escenas del rap y la música urbana.

De Italia a Brasil: las colaboraciones internacionales de “Sin Censura”

El nuevo trabajo de KLAN incluye cruces con artistas de diferentes países que amplían el alcance de su propuesta musical.

En Baby Simon, el rapero se une a Fishball, artista italiana vinculada al rap. En Atún y paté, comparte canción con Sandro Malandro, rapero y compositor mexicano, mientras que Pibe de barrio cuenta con la participación de Zeus, rapero brasileño.

Esta última canción sintetiza una de las ideas que atraviesan el disco: la relación entre el lugar de origen y las aspiraciones personales. La propuesta plantea que la identidad no determina hasta dónde puede llegar una persona y pone el foco en el camino que cada uno elige construir.

Por otro lado, Qué es el under?, junto a Malandro de América, fue el primer sencillo del álbum. La canción aborda una pregunta central para la cultura urbana: qué significa pertenecer al under en la actualidad y cómo conviven las raíces de la escena con su transformación.

Foto: prensa KLAN

El costado más personal de KLAN: del humor a las emociones

Además de las barras provocadoras y las referencias a la cultura del rap, Sin Censura explora registros diferentes dentro de la escritura del artista.

En Leys, junto a Musher, aparecen el humor y la ironía en una producción que incorpora samples de Windows XP y el sonido de las papas fritas, elementos que también forman parte del universo visual del videoclip.

En el extremo opuesto se encuentra Ya no juntos, una canción que muestra una faceta más sensible e íntima de KLAN. El tema amplía su registro expresivo y permite conocer otra dimensión de su escritura, más allá de la energía y la provocación asociadas al freestyle.

La combinación de estos contrastes es uno de los ejes del álbum, que busca mostrar distintas versiones del artista sin perder la coherencia de su identidad.

“Miedo” y “Qué es el under?”: los adelantos del nuevo álbum

Antes del lanzamiento de Sin Censura, KLAN presentó los sencillos Qué es el under? y Miedo, que anticiparon algunos de los temas centrales del proyecto.

Publicado en septiembre, Miedo propone una mirada directa sobre la decisión de vivir del arte, apostar todo por la música y las consecuencias de sostener ese camino cuando otras personas no pueden acompañar el mismo ritmo.

El videoclip fue dirigido por Nefasto420 y filmado en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, un escenario que acompaña el vínculo del artista con sus raíces y el entorno que forma parte de su identidad.

Con 13 canciones y colaboraciones que conectan distintas escenas, Sin Censura representa una nueva etapa para KLAN: un trabajo que recupera la esencia del rap y el freestyle, pero también se permite experimentar con otros sonidos y explorar nuevas dimensiones de su música.

El álbum estará disponible en plataformas digitales desde el jueves 22 de octubre.