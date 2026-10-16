La primera función de Rescatando la Navidad, prevista para el 12 de diciembre a las 21 h, se encuentra completamente agotada. Frente al furor de sus seguidores, Alejo Igoa confirmó una nueva presentación para el mismo día, a las 16 h, en el Movistar Arena.

La noticia fue anunciada en un encuentro con sus fanáticos, que celebraron la posibilidad de disfrutar de este espectáculo.

Con una propuesta renovada, el show invita a grandes y chicos a sumergirse en una experiencia cargada de juegos, baile, sorpresas y el estilo único que convirtió a Alejo en uno de los creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante.

“Rescatando la Navidad”: entradas para Alejo Igoa en el Movistar Arena

Las entradas para la nueva función de Alejo Igoa ya se encuentran disponibles a través de la página oficial del Movistar Arena.

La compra puede realizarse con todos los medios de pago y, según la información anunciada, se puede acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Galicia.

Información del show:

Artista: Alejo Igoa.

Espectáculo: Rescatando la Navidad.

Fecha: 12 de diciembre.

Función agotada: 21 h.

Nueva función: 16 h.

Lugar: Movistar Arena, Buenos Aires.

Entradas: www.movistararena.com.ar.

Beneficio de pago: 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Galicia.

Alejo Igoa llevará “Rescatando la Navidad” a España y Latinoamérica

El éxito del espectáculo también abrirá nuevas oportunidades internacionales. Próximamente, Alejo Igoa y sus amigos llevarán esta experiencia a España, Chile, Perú, Colombia y México, ampliando el alcance de una propuesta que continúa sumando seguidores y conquistando nuevos escenarios.