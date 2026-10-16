La batalla judicial entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón sumó un capítulo clave y no precisamente favorable para el músico. Este viernes 16 de octubre, la Justicia rechazó la apelación presentada por su defensa y confirmó por unanimidad la condena que había recibido en mayo de este año.

La información fue revelada por el conductor Matías Vázquez en Puro Show, donde se dio a conocer la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás. De esta manera, el tribunal ratificó el fallo dictado por el Juzgado Correccional N° 1 de Campana, que había declarado a Diotto penalmente responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa.

Como consecuencia de aquella sentencia, el músico había sido condenado a cuatro meses de prisión en suspenso, una resolución que decidió apelar con la intención de revertir el fallo.

Ricky Diotto en una entrevista con LAM (Foto: captura de América).

En el recurso presentado ante la Justicia, la defensa de Diotto cuestionó las pruebas consideradas en el expediente. Puntualmente, sostuvo que la grabación de la discusión que el músico y Callejón mantuvieron en su domicilio no reflejaba una agresión física.

Además, el planteo defensivo puso el foco en la supuesta falta de una pericia que acreditara las lesiones denunciadas, argumentos con los que buscaba dejar sin efecto la condena de primera instancia.

Sin embargo, el tribunal no hizo lugar a esos cuestionamientos y resolvió rechazar la apelación por unanimidad. Así, la sentencia condenatoria quedó confirmada y el intento de la defensa de modificar el resultado judicial no prosperó.

Fernanda Callejón (Foto: Ciudad Magazine).

La resolución representa un duro revés judicial para Diotto, que había recurrido el fallo dictado en mayo. Con la decisión de la Cámara, la condena de cuatro meses de prisión en suspenso quedó ratificada.

El conflicto judicial entre el músico y la actriz vuelve a quedar en el centro de la escena con un fallo que marca un nuevo punto de inflexión en una disputa que también tuvo repercusión mediática. Por ahora, la novedad central es contundente: la Justicia rechazó el recurso de la defensa de Ricky Diotto y confirmó por unanimidad la condena.

Este viernes 16 de octubre, la Justicia rechazó la apelación presentada por su defensa y confirmó por unanimidad la condena que había recibido en mayo de este año.

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POR QUÉ CINTHIA FERNÁNDEZ BANCÓ A RICKY DIOTTO EN EL CONFLICTO CON MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

El conflicto entre María Fernanda Callejón y su exesposo, Ricky Diotto, sumó un nuevo capítulo cargado de polémica cuando Cinthia Fernández decidió meterse de lleno (en febrero de 2026) con un comentario tan breve como explosivo.

Todo se da en el marco del inicio del juicio contra Diotto, tras la denuncia por violencia de género que la actriz presentó tiempo atrás. En estos días, ambos dieron declaraciones públicas que no hicieron más que avivar la tensión: mientras Callejón relató situaciones de violencia y habló tras la primera audiencia, el músico se mostró firme en su postura.

“Estoy tranquilo porque no hice nada”, aseguró Diotto en una entrevista, donde además lanzó una fuerte acusación contra su ex: “Me ofreció como propuesta que yo le dejara la casa y levantar la denuncia, pero yo no lo acepté porque no hice nada. Entonces no voy a ceder ante estas cosas”, agregó.

Foto: Captura de X (@gusta_mendez) Por: Fabiana Lopez

En ese contexto, Cinthia no pasó desapercibida. Al ver un video difundido en redes que resumía el caso, la panelista escribió sin rodeos: “Aguante Diotto”, junto a emojis de aplausos, dejando en claro que le cree al músico.

El mensaje -que reflejó en sus redes el periodista Gustavo Méndez- rápidamente generó repercusión, no solo por lo delicado del tema, sino también por el historial entre las protagonistas. Fernández y Callejón compartieron panel en La Mañana con Moria, donde protagonizaron varios cruces antes de la salida de Cinthia del ciclo que conduce Moria Casán por eltrece.

Foto: Web

Foto: Captura de X (@gusta_mendez) Por: Fabiana Lopez

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