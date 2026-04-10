El conflicto entre Yanina Latorre y Fernanda Callejón sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, acusaciones y frases picantes. Luego de los fuertes dichos de la actriz en La Mañana con Moria, la conductora no se quedó callada y decidió responder.

Según contó Natalie Weber al aire en Intrusos, Yanina tenía toda la intención de dar la cara: “Tiene toda la voluntad de salir al aire, pero tiene un problema con el celular y no puede”, explicó.

Sin embargo, eso no frenó su descargo. A través de la panelista, Latorre fue contundente: “No tengo idea por qué me insulta. No vi nada. Para mí se quedó resentida con LAM porque jamás hablé con su hija”, lanzó, dejando entrever viejos rencores.

María Fernanda Callejón lanzó insultos inesperados contra Yanina Latorre (captura de eltrece)

Pero la cosa no terminó ahí. Fiel a su estilo sin filtro, Yanina redobló la apuesta con una frase demoledora: “¿Qué se puede esperar de esta mujer?“, indagó. Y cerró, tajante: ”Me eleva que me insulte una fracasada de la nada. Todo es envidia”.

¡Todo mal entre ellas!

Yanina Latorre: “¿Qué se puede esperar de esta mujer? Me eleva que me insulte una fracasada de la nada. Todo es envidia”.

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YANINA LATORRE VENTILÓ QUÉ PASÓ CON EMILIA Y TINI STOESSEL EN LA FIESTA ÍNTIMA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo y el fútbol, y tiene como protagonistas a Emilia Mernes y las “botineras”, tal como lo reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda.

Todo estalló luego de que la conductora del programa de América destapó detalles de una supuesta interna que se habría desatado en la famosa fiesta de campeones de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar: “Las botineras detestan a Emilia”, aseguró.

Según relató, todo se remonta a un evento privado donde los futbolistas celebraron con sus familias: “Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, expresó.

Foto: Captura (América)

Pero la presencia de Emilia no habría caído nada bien: “¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”.

Incluso fue más allá al intentar explicar qué le cuestionaban: “Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar“, atinó a decir. Y cerró, tajante: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, siguió.