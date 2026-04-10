Un momento de máxima incomodidad se vivió en La Mañana con Moria cuando María Fernanda Callejón arremetió sin filtro contra Yanina Latorre y sorprendió a todos con una catarata de insultos al aire.

Todo comenzó cuando en el programa analizaban el impensado cruce entre la conductora de SQP y Denise Dumas, actual panelista de LAM.

En ese contexto, Gustavo Méndez intentó contextualizar: “Yanina defiende mucho a su familia, las balas le entran cuando hablan de su hija o de Diego Latorre…”.

Pero Callejón lo interrumpió con dureza y lanzó: “Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, boluda?”.

María Fernanda Callejón lanzó insultos inesperados contra Yanina Latorre (captura de eltrece)

María Fernanda Callejón lanzó insultos inesperados contra Yanina Latorre y dejó a todos en shock

Méndez intentó retomar la idea, pero el clima ya estaba completamente alterado. Incluso se escucharon risas detrás de cámara, mientras Moria Casán observaba la escena abanicándose.

Lejos de bajar el tono, Callejón redobló la apuesta: “¿No la podés creer? ¡Me encanta!”, lanzó, ante la sorpresa de sus compañeros. “Me gusta esta Callejón, ¿cómo está?”, le respondió Méndez, descolocado.

Más tarde, tras ver una nota de Latorre hablando de su conflicto con Dumas, Moria elogió públicamente a Dora, la madre de Yanina, y expresó su deseo de entrevistar a Lola Latorre. Fue en ese momento cuando la actriz volvió a explotar.

“Lola una chica que estoy admirando, es una chica que estuvo en el Bailando, se bancó muchas cosas, se recibió de abogada… Y me gustaría preguntarle qué siente al ser hija de una mujer tan famosa…”, dijo la One.

“¡Conchuda!”, disparó María Fernanda. Y Nazarena Di Serio reaccionó: “No, Fernanda”.