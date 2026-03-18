El escándalo entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón sigue escalando y sumó un nuevo capítulo tras la intervención de Ángel de Brito, quien reveló la fuerte amenaza que habría ocurrido en medio de la feroz pelea televisiva que protagonizaron en La Mañana con Moria.

Sin nombrarlas directamente, pero con una clara referencia al conflicto que estalló 24 horas antes en el ciclo de Moria Casán, el conductor de LAM compartió una información que encendió aún más la polémica.

CON QUÉ HABRÍA AMENAZADO CALLEJÓN A CINTHIA FERNÁNDEZ

Ángel de Brito reveló la fuerte amenaza de María Fernanda Callejón a Cinthia Fernández (captura de X)

“La amenaza de una panelista a la otra fue ‘voy a contar que hiciste impedimento de contacto con tus hijas y el padre, y voy a mostrar los chats’”, escribió De Brito en su cuenta de X, dejando entrever la gravedad del cruce.

El mensaje no tardó en generar repercusión en redes, donde los usuarios vincularon rápidamente sus palabras con la tensa situación vivida al aire entre Fernández y Callejón, que ya había sorprendido por su nivel de confrontación.

Si bien el periodista evitó dar nombres, el contexto y la cercanía temporal con el episodio televisivo no dejaron dudas sobre a quiénes hacía referencia, sumando un nuevo condimento a un enfrentamiento que parece lejos de terminar.