El escándalo que protagonizaron Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón en La Mañana con Moria sigue dando que hablar, especialmente por la decisión de Federico Seeber de mandar a un corte en pleno aire cuando la discusión subió de tono.

“Salimos en cadena nacional”, explicó el periodista al referirse al momento en que optó por interrumpir la transmisión ante la fuerte escalada de violencia verbal y tensión corporal entre sus compañeras.

Actualmente al frente del ciclo por la ausencia de Moria Casán, quien se encuentra en Chile presentando su obra, Seeber quedó en el centro de la escena tras tomar esa determinación en vivo. Su decisión generó opiniones divididas: mientras algunos valoraron que priorizara bajar el conflicto, otros consideraron que cortar la pelea fue un error televisivo.

Uno de los que cuestionó la medida fue Ángel de Brito, quien aseguró que él no hubiera ido a la pausa, ya que el enfrentamiento podría haber elevado aún más el rating.

Fernanda Callejón. Foto: captura de pantalla de eltrece

Cinthia Fernández. Foto: captura de pantalla de eltrece

Por qué Federico Seeber mandó a un corte en plena pelea de Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón

En ese contexto, 24 horas después el tema volvió a debatirse en el programa de eltrece. Allí, la panelista Amalia Díaz Guiñazú defendió al conductor: “Muchos preguntaron si estuviste bien en mandar al corte. Yo te defendí. Me parece que era lo mejor. Fue para no exponernos tampoco”.

Lejos de esquivar la polémica, Seeber respondió: “Cada uno tiene su punto de vista. Algunos me dicen ‘yo hubiera seguido’, otros ‘eso en la tele no queda muy bien’”.

Finalmente, el periodista explicó en profundidad su postura: “En este programa hay mucha información, entretenimiento, debate y opinión. A mí no me gusta tanto la opinión y ayer la opinión pasó a otro terreno, a una cosa más agresiva. Por eso dije ‘hasta acá llegamos’. Tratamos de cuidarnos. La cosa siguió en el corte”.