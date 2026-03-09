Cinthia Fernández lanzó una fuerte teoría al aire sobre Mauro Icardi y la China Suárez que no pasó desapercibida en La Mañana con Moria.

La panelista aseguró que el futbolista le habría hecho un polémico pedido a la actriz vinculado con su carrera profesional, similar a lo que tiempo atrás supo argumentar Wanda Nara.

Todo ocurrió cuando Gustavo Méndez contó que la China tendría proyectos laborales en carpeta.

“¿Trabajo para este año tiene la China?”, le preguntó Cinthia al periodista. Entonces Méndez respondió: “Está leyendo dos guiones para dos series y para una película para hacer este año”.

Cinthia Fernández reveló el polémico pedido que Mauro Icardi le habría hecho a la China Suárez (captura de eltrece)

La fuerte teoría de Cinthia Fernández sobre Mauro Icardi y la China Suárez

A partir de esa información, Fernández lanzó su mirada sobre el presente profesional de la actriz y lo vinculó con su relación con el delantero del Galatasaray.

“Porque esta bruja dice que todos los éxitos que se vio de la China este año, porque le fue muy bien en el plano profesional y está muy bien en las dos series, fueron del año pasado. Fueron grabadas con anterioridad”, expresó con ironía.

Y agregó: “Hay que ver si con toxicidad de Mauro Icardi tiene la misma continuidad y en el mismo nivel de proyectos”.

La panelista también recordó que la propia actriz había mencionado la posibilidad de tomarse un descanso laboral.

“Ella dijo que se va a tomar un descanso. Da esa casualidad. Hay toxicidad, celos de él. Las escenas fuertes que tuvo la China son anteriores a Icardi”, sostuvo.

Por último, Cinthia fue aún más directa y mencionó el rumor que circula sobre el futbolista:“Se habla de que él le habría pedido que pare de trabajar o que trabaje un poquito menos”.