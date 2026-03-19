Luego del explosivo cruce al aire con Cinthia Fernández en La Mañana con Moria, María Fernanda Callejón habló en vivo sobre lo ocurrido, con un tono más calmo y reflexivo.

“Ayer yo estaba muy avergonzada. Me avergoncé de estallar como estallé, después de tanto hostigamiento”, comenzó diciendo la actriz, reconociendo su reacción durante la discusión que rápidamente se volvió viral.

En ese sentido, Callejón apuntó contra Cinthia y sostuvo que hubo comentarios que la afectaron profundamente: “Los comentarios de mi compañera son falaces, y se lo dije también acá en la cara”.

Tras la feroz pelea en vivo, María Fernanda Callejón tuvo un inesperado gesto con Cinthia Fernández (captura de eltrece)

María Fernanda Callejón reveló si puede reconciliarse con Cinthia Fernández

Lejos de profundizar el conflicto, Callejón dejó abierta la puerta a una posible reconciliación dentro del equipo: “Yo creo que todo se va a recomponer. Estoy abierta a eso, porque es un equipo maravilloso”.

También se refirió al momento de tensión que protagonizó. “Cuando uno estalla, no es la mejor versión de uno. Lamento que haya sido de esa forma”, expresó María Fernanda, bajando el tono tras el fuerte enfrentamiento.

Por último, llevó tranquilidad sobre el clima laboral y buscó dar por cerrado el episodio: “No tengo nada para decir ni de la producción ni de mis compañeros. Para mí, vuelta de página”.