El conflicto judicial entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón volvió a instalarse en la agenda mediática luego de las declaraciones de Elba Marcovecchio, quien se refirió al caso durante su paso por LAM.

Si bien la letrada aclaró que no interviene en la causa penal que terminó con una condena en primera instancia para el odontólogo, explicó que lo conoce desde hace años por otros procesos judiciales y no dudó en fijar posición sobre la situación que enfrenta.

ELBA MARCOVECCHIO ASEGURÓ QUE CREE EN LA INOCENCIA DE RICKY DIOTTO

Durante la entrevista, Elba Marcovecchio fue categórica al hablar de Ricky Diotto y de la imagen que construyó de él a lo largo del tiempo.

“Creo fervientemente en la inocencia de Ricky”, afirmó.

La abogada también destacó el rol del odontólogo como padre y aseguró que siempre observó una actitud comprometida con su familia.

“No te podría decir si está derrumbado, pero es un gran papá y muy presente de su hija”, sostuvo sobre la relación que mantiene con la menor que tuvo junto a Fernanda Callejón.

LAS DUDAS DE ELBA MARCOVECCHIO SOBRE LA CONDENA A RICKY DIOTTO

Al profundizar sobre el expediente, Elba Marcovecchio manifestó que existen aspectos que le generan interrogantes y que no coinciden con la personalidad que ella conoce de Ricky Diotto.

“En las situaciones más críticas lo vi tranquilo”, expresó antes de cuestionar algunos elementos que fueron utilizados en el proceso judicial. “Que esa misma personalidad haya sido condenada por ese episodio que fue descrito y encima con una foto de un golpe que es anterior… Es todo muy raro”, lanzó.

Las declaraciones generaron repercusión porque llegan después de que la Justicia condenara en primera instancia al odontólogo por lesiones leves en grado de tentativa, una resolución que ya fue apelada por su defensa.

La esposa de Jorge Lanata lo defendió de las críticas. Por: eltrece

QUÉ DIJO SOBRE EL RELATO DE FERNANDA CALLEJÓN

Consultada por otras acusaciones que trascendieron públicamente, Elba Marcovecchio fue contundente al referirse a los dichos de Fernanda Callejón. “No tengo idea, pero me parece una locura. No lo creo para nada”, señaló.

Además, volvió a remarcar que la conducta que observó durante años en Ricky Diotto no coincide con las acusaciones que pesan sobre él. “Lo conozco de haberlo tenido día a día en audiencias complejas y es una persona que ha mantenido el equilibrio. Que se enoje es una cosa, pero no hay una personalidad violenta de base”, afirmó.

Ricky Diotto publicó tiernas fotos de la primera comunión de Giovanna, la hija que tuvo con María Fernanda Callejón | Créditos: Instagram @rickydiotto

Para cerrar, la letrada insistió en que su experiencia personal con el odontólogo la lleva a desconfiar de la versión expuesta por la actriz. “Que me digas que esa misma persona hizo lo que cuenta Fernanda… No lo creo y tengo derecho a no creerlo”, sostuvo.

Y concluyó: “No me resulta compatible el relato de Fernanda Callejón con lo que he visto día a día y año tras año de Ricky Diotto”.