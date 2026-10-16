Después de años de distanciamiento, Paula Chaves y Zaira Nara volvieron a mostrarse juntas ante las cámaras y confirmaron que la reconciliación es un hecho. Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista distendida, terminó con un momento incómodo cuando una pregunta sobre Filipa, la hija menor de Paula, puso el foco en una de las heridas más sensibles de su amistad.

Todo ocurrió durante un evento al que asistieron ambas y donde un cronista de Intrusos logró reunirlas frente a cámara. La escena no pasó inadvertida: hacía tiempo que no se las veía compartiendo una nota, después de una pelea que las mantuvo alejadas durante años.

Durante la entrevista, Paula comenzó a explicar cómo habían logrado dejar atrás sus diferencias: “Nosotras ya tuvimos nuestra charla, que nos juntamos, hablamos, todo muy bien…”, dijo la modelo cuando Zaira pasó muy cerca del cronista Alejandro Castelo.

Foto: Captura (América)

El periodista no dejó pasar la oportunidad y la convocó para que se sumara a la nota. Así, ambas quedaron frente a cámara y tuvieron que responder sobre el presente de su amistad. Cuando les preguntaron si el vínculo seguía siendo el mismo de antes, Zaira fue tajante: “Basta, no nos gusta hablar de nuestra vida privada”.

Paula, por su parte, buscó transmitir tranquilidad y dejó en claro que no guarda rencor: “No hay orgullo. Hay mucho cariño y mucho amor. Está todo muy bien”.

Pero el momento más tenso llegó cuando la charla giró hacia el madrinazgo de Filipa, la hija de Paula y Pedro Alfonso, un tema directamente ligado a la pelea que las había separado. Ante la consulta, Zaira evitó responder y se retiró de la entrevista, dejando un cierre abrupto para el reencuentro televisivo.

Paula Chaves y su familia en la pileta del complejo en Playa El Tunco, El Salvador. Crédito: Instagram @pauchaves

Aunque ambas dejaron en claro que lograron recomponer su relación y que el cariño sigue intacto, la reacción frente a esa pregunta volvió a poner sobre la mesa una de las cuestiones más delicadas de su historia.

La reconciliación entre Paula Chaves y Zaira Nara parece haber dejado atrás los reproches del pasado. Sin embargo, el incómodo final de la nota mostró que hay temas que, al menos por ahora, ninguna de las dos está dispuesta a profundizar públicamente.

Zaira Nara brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

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NORA COLOSIMO HABLÓ COMO NUNCA DE LA PELEA DE ZAIRA NARA Y PAULA CHAVES: “MI HIJA NO FUE UNA ‘TATIANA’”

Nora Colosimo rompió el silencio sobre uno de los distanciamientos más comentados del mundo del espectáculo: la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves. En LAM, la mamá de la modelo habló de la relación entre ambas y se refirió a los rumores que circularon sobre el origen del conflicto.

Todo comenzó Ángel de Brito le preguntó a la angelita por qué se habían peleado Zaira y Paula, quienes supieron ser muy amigas. Lejos de entrar directamente en detalles, Nora respondió: “Ahora creo que hicieron las paces hace ya un tiempito”.

Sin embargo, cuando le insistieron sobre los motivos del distanciamiento, la panelista aclaró que optó por no meterse de lleno en el tema: “Nunca voy a preguntarle a mis hijas algo que sé que las lastima o las pone mal”, aseguró. Y explicó cómo actúa cuando sospecha que alguna de ellas está atravesando un momento complicado: “Yo no soy esa mamá que, suponete, ese día se peleó con Paula y yo le voy a ir a meter el dedo en la llaga”.

Foto: Captura (América)

En cambio, contó que prefiere acercarse con naturalidad y dejar que sean ellas quienes decidan si quieren hablar: “Le caigo a tomar mate y hablo de cualquier cosa. Si se da que me cuenta, la escucho y soy todo oídos”, relató.

“Pero fue por Facundo pieres”, intrrumpió el conductor, en referencia al noviazgo de Zaira con el polista, quien había mantenido una historia de amor con Paula muchos años atrás, antes de conocer a Pedro Alfonso, su actual esposo y con quien tiene a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa. Fue entonces que Nora no dudó con su respuesta: “Claro, sí, totalmente. Tengo entendi que a Paula la enojó y le molestó”, reveló.

“Fue ‘Tatiana’ Zaira”, insistió Ángel (se usa ese nombre de manera coloquial para referirse a una mujer que se involucra sentimentalmente con el ex o la pareja de otra mujer, especialmente cuando existe una amistad o un vínculo cercano entre ellas). Pero la mamá de la joven no se la deó pasar: “No, no fue ‘Tatiana’ si Paula está casada con Pedro hace muchos años. (Facundo) fue ex de Paula cuando tenía 15 o 17 años”.

“Paula tenía un matrimonio. Me parece que es feo si vos tenés un matrimonio, después de tantos años formaste una familia... ¿cuantos novios mas hubo en el medio? ¿Te vas a preocupar?“, siguió. Y cerró, firme con su postura: ”En esa no la banqué a Paula”.