Paula Chaves vive un día muy especial: su hija mayor, Olivia, fruto de su relación con Pedro Alfonso, cumple 13 años. Por este motivo, la modelo decidió celebrarlo compartiendo en sus redes sociales un recorrido por distintos momentos de la vida de la adolescente.

A través de una publicación en Instagram, Paula reunió fotos y videos que recorren los primeros años de Olivia y acompañó las imágenes con un extenso mensaje dedicado especialmente a su hija.

Con palabras cargadas de amor, destacó su personalidad y recordó lo que significó para ella convertirse en mamá. “Transformaste mi mundo cuando me elegiste como tu mamá hace 13 años”, escribió la modelo, emocionada.

La publicación que Paula Chaves le dedicó a su hija Olivia (Foto: Instagram @chavespauok)

UNA DEDICATORIA LLENA DE RECUERDOS

Para la publicación de Instagram, Paula Chaves eligió imágenes que muestran a Olivia desde sus primeros meses de vida y distintos momentos compartidos a lo largo de estos 13 años. El recuerdo de aquellas primeras etapas permitió a la modelo celebrar el vínculo que construyeron con el paso del tiempo.

Paula Chaves celebró el cumpleaños de Olivia (Video: Instagram @chavespauok)

“Olí feliz vida mi amor! No podes ser más perfecta. Tu amor, generosidad, alegría”, inicio en su mensaje. Luego, mencionó el baile y las coreografías, además de un deseo que comparte con ella. “Que la vida nos encuentre viajando y rescatando perritos”, escribió la esposa de Pedro Alfonso.

Paula Chaves compartió fotos de la infancia de Olivia (Foto: Instagram @chavespauok)

El mensaje terminó con una declaración de amor y una frase que sintetizó lo que significó la llegada de su primera hija: “Te amo con todo mi ser. Transformaste mi mundo cuando me elegiste como tu mamá hace 13 años”. Olivia, hermana de Baltazar y Filipa, es la mayor de los tres hijos que Paula Chaves y Pedro Alfonso tienen en común.