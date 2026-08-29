Estefi Berardi atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida: está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, Félix Orsatti, y finalmente reveló el sexo del bebé. La panelista compartió un video en sus redes sociales donde, junto a su novio y rodeada de amigos, protagonizó un particular anuncio.

En las imágenes se puede ver a Estefi y Félix a punto de cortar una torta mientras cada uno sostiene una copa. La pareja realizó la tradicional cuenta regresiva y, al partir el pastel, apareció el color que terminó revelando la gran noticia: celeste. De esta manera, confirmaron que están esperando un varón: “La intuición no falla”, dijo ella.

Estefi Berardi Anunció el sexo de su primer hijo con Félix (Foto: Instagram)

Para la ocasión, Estefi eligió un look completamente blanco, un catsuit al cuerpo, llevó el pelo suelto y lacio. Félix, por su parte, acompañó a la panelista en este momento que compartieron con sus seres queridos.

ASÍ VIVIÓ LOS PRIMEROS SÍNTOMAS Y LA BÚSQUEDA DEL EMBARAZO

Durante una entrevista en Puro Show, Estefi contó que no tuvo náuseas ni malestares, pero sí sintió un cansancio extremo: “El primer mes me agarraban ataques de sueño, dormía tanto que no podía ir al gimnasio ni trabajar. Aprovechá, me decían, pero no aprovechás porque te dormís”.

La panelista reveló que junto a su pareja, Félix, buscaron el embarazo de manera planificada: “Lo empezamos a buscar, me acuerdo todas las fechas. Me llevó cuatro meses quedar, desde el último fin de febrero hasta el último fin de junio”.

Estefi Berardi en su visita a Puro Show, habló de su embarazo (Foto: captura de eltrece).

Explicó que usó una aplicación para calcular los días fértiles y que siguieron las recomendaciones médicas: “Te dicen que el espermatozoide vive un día en tu cuerpo, entonces hay que tener relaciones día por medio”.

Sobre el momento en que supo que estaba embarazada, Berardi relató: “Ya tenía un atraso y le decía a Félix que sentía que estaba embarazada. El primer síntoma fueron unos granos raros, como de adolescente, y después el atraso. Me hice el test y dio positivo”.

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