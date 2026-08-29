Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Al igual que cada semana, Juana recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 30 DE AGOSTO DEL 2026

El domingo 30 de agosto desde las 13.45 horas,Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juanaa la actriz Leticia Brédice, quien recientemente interpretó a Susana Giménez en la serie deMoria Casán.

Los invitados de Almorzando con Juana del domingo 30 de agosto del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la cantanteHilda Lizarazu,los actores Fabio Di Tomaso y Brian Buley y el escritor y músico,Gonzalo ‘el Pela’ Romero.

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