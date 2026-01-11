Juana Viale arrancó la nueva temporada de Almorzando con Juana e impactó al lucir un vestido único, creado por Florencia Ullón, una joven diseñadora de Posadas, Misiones.

Ullón es una de las ganadoras del concurso impulsado por StoryLab, que promete abrirle las puertas a nuevos talentos de la moda nacional dándoles la oportunidad de vestir a Juana.

En Mar del Plata, Viale recibió a sus invitados de este domingo 11 de enero: Martín Bossi, Laurita Fernández, Florencia Peña, Juan Ingaramo y Federico Cyrulnik.

Juana Viale con el diseño de Florencia Ullón. Video: Instagram @lamesazarg

Así es el vestido que lució Juana Viale

La creación de Florencia Ullón es un vestido de alta costura pensado de corte strapless y escote con formas orgánicas que simulan pétalos.

El diseño se destacó por su degradé de celeste cielo a tonos tierra en el ruedo. Juana Viale completó el look con el cabello suelto y ondas naturales, decorado con clips de perlas.

Florencia Ullón

Florencia Ullon es una joven diseñadora textil de 23 años, que además es docente en el Instituto Superior Educación y Trabajo.



