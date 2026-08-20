Después de anunciar su embarazo, Estefi Berardi visitó el programa Puro Show y compartió cómo transita este momento especial. La panelista contó que está de casi 11 semanas y que decidió hacer público el embarazo antes de lo que suelen recomendar los médicos: “Ahora es una frutilla, después pasa a cebolla”.

Berardi también describió la emoción de la primera ecografía: “Ayer me hice una eco, mide 41 milímetros. Es muy fuerte ver las manitos, los dedos, cómo hace gestos y se mueve un montón. Ahora tiene un montón de lugar”, expresó, visiblemente conmovida.

Estefi Berardi en su visita a Puro Show, habló de su embarazo (Foto: captura de eltrece).

ASÍ VIVIÓ LOS PRIMEROS SÍNTIMAS Y LA BÚSQUEDA DEL EMBARAZO

Durante la entrevista en el programa de eltrece, Estefi contó que no tuvo náuseas ni malestares, pero sí sintió un cansancio extremo: “El primer mes me agarraban ataques de sueño, dormía tanto que no podía ir al gimnasio ni trabajar. Aprovechá, me decían, pero no aprovechás porque te dormís”.

La panelista reveló que junto a su pareja, Félix, buscaron el embarazo de manera planificada: “Lo empezamos a buscar, me acuerdo todas las fechas. Me llevó cuatro meses quedar, desde el último fin de febrero hasta el último fin de junio”.

Estefi Berardi habló de su embarazo en su visita a Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Explicó que usó una aplicación para calcular los días fértiles y que siguieron las recomendaciones médicas: “Te dicen que el espermatozoide vive un día en tu cuerpo, entonces hay que tener relaciones día por medio”.

Sobre el momento en que supo que estaba embarazada, Berardi relató: “Ya tenía un atraso y le decía a Félix que sentía que estaba embarazada. El primer síntoma fueron unos granos raros, como de adolescente, y después el atraso. Me hice el test y dio positivo”.

EL ROL DE LA FAMILIA, LOS AMIGOS Y LA EMOCIÓN DE COMPARTIR LA NOTICIA

Estefi Berardi recordó que tuvo que viajar rápido a Mar del Plata para contarle la noticia a su familia, para que supieran antes de que alguien en los medios lo filtre: “Estaba preparada para que lo cuenten, para todo. La regla del periodismo para mí es así: el primero que se entera, yo se lo cuento. Le conté la verdad a Ángel y le dije que no lo sabía ni mi mamá”, relató.

Además, la panelista mencionó que antes de quedar embarazada le diagnosticaron IMO, una condición intestinal similar al SIBO, y que realizó una dieta antiinflamatoria estricta. “Para mí esa dieta me ayudó a quedar embarazada. Los médicos de fertilidad te recomiendan hacer una dieta antiinflamatoria”, explicó.

Estefi Berardi y su pareja Feliz (Foto: Instagram). Por: Estefania Lisi

Tras compartir la noticia con su familia y amigos, reconoció que se sintió más tranquila: “Ya me relajé y dije, si se filtra, se filtra”; Estefi cerró la entrevista agradeciendo el apoyo de su entorno y destacando la importancia de vivir el proceso acompañada: “Ese momento de contarle a la familia y grabarlos es hermoso”.

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