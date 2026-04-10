La tensión entre Estefi Berardi y Mica Viciconte no es nueva: se remonta a sus épocas en Combate, donde nació una enemistad que, con el paso de los años, sigue sumando capítulos.

Esta vez, la panelista de Bendita apuntó sin filtro contra Viciconte, en medio de la furia de la pareja de Fabián Cubero con Puro Show, por los comentarios sobre el conflicto con Nicole Neumann tras la breve internación de Allegra Cubero.

Estefi Berardi fulminó a Mica Viciconte y recordó su pasado en TV (captura de elnueve)

Estefi Berardi fulminó a Mica Viciconte y recordó su pasado en TV:

“Es raro que se queje de los periodistas y de los programas de espectáculos cuando ella salió de Combate y pasó por el Bailando. Era conocida como la más quilombera”, lanzó Berardi, filosa.

Lejos de quedarse ahí, profundizó su crítica y trajo a colación una vieja polémica vinculada a Nicole Neumann.

“A Micaela le molesta que hablen de su vida íntima, que debe ser doloroso porque no es lo mismo pelear por algo de la tele que por tu familia, pero ella una vez subió un video de la hija de Nicole en la nieve y puso que su mamá no la ayudaba, que estaba pasando por un camino peligroso”, recordó.

Finalmente, cerró con una frase tajante: “Ella se queja, pero ella abre la puerta”.