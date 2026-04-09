El conflicto entre Mica Viciconte y Nicole Neumann sumó un nuevo capítulo luego de las explosivas declaraciones de la modelo, quien, sin nombrarla, dejó entrever que habría malos tratos hacia sus hijas.

Todo se reavivó tras la internación de Allegra Cubero y la polémica que se generó en Sálvese Quien Pueda (América), donde se deslizó que Nicole no habría acompañado a su hija en la clínica, mientras Fabián Cubero se habría quedado las tres noches durmiendo en un sillón.

El tema fue debatido en Puro Show (eltrece), y cuando un notero del programa fue a buscar la palabra de Mica, la respuesta fue contundente.

La furia de Mica Viciconte tras las explosivas declaraciones de Nicole Neumann (captura de eltrece)

La furia de Mica Viciconte con Puro Show

“Estoy muy tranquila, de verdad. No voy a hablar de nada. Ni sí, ni no, porque después van a sacar cualquier cosa. En mi vida hay límites, así que no voy a hablar”, expresó Mica en un primer momento, marcando distancia del conflicto.

Sin embargo, luego dejó en claro su enojo y apuntó directamente contra el ciclo: “Le mando un beso a toda la gente, sobre todo a los panelistas que a veces dicen cosas sin mirar y lastiman”.

Acto seguido, redobló la apuesta contra Puro Show: “No crean nada de lo que dice esa mesa. Es puro show. Nada creíble, chicos”.

Lejos de suavizar su postura, Viciconte fue aún más dura con los integrantes del programa: “Para mí no son buenos profesionales. Sobre todo el conductor Mati Vázquez. Un desastre. No le da“.

Por último, reflexionó sobre el rol de los panelistas y dejó una crítica general: “Yo trabajé de panelista y está bárbaro que haya debate, pero cuando eso no sucede y dicen cualquier estupidez con tal de medir…”.