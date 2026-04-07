Nicole Neumann no permitió que cuestionaran su rol materno tras la internación de su hija Allegra.

La modelo explicó por qué no pasó la noche en la clínica con la menor y, sin nombrar explícitamente a Mica Viciconte, lanzó una letal crítica.

Cabe recordar que fue Nicolás Peralta quien dio detalles de la internación de Allegra tras pasar el fin de semana con la pareja de Fabián Cubero.

Nicole Neumann, furiosa por la versión de Ximena Capristo sobre su hija Allegra (captura de eltrece)

Nicole Neumann, furiosa tras las versiones por la internación de su hija Allegra: “Intentan ensuciarme”

“No me interesa para nada aclarar mentiras que intentan ensuciarme. Yo sé muy bien quién soy y cómo me manejo, ¡y mis hijas también!”, expresó Nicole en diálogo con Ciudad Magazine.

Y redobló la apuesta: “Si alguien tiene el descaro de contar una mentira semejante, más vale que oficie como buen/a comunicador/a y chequee bien en la clínica, por ejemplo, los horarios. Fin”.

Por qué Nicole Neumann no pasó la noche con su hija Allegra

Lejos de esquivar el tema, Nicole también explicó por qué no se quedó durante la noche en la clínica junto a su hija internada.

“Está mi suegra de testigo, que estuvo cuidándome a mi bebé, y la chica que trabaja en casa, de cuántas horas estuve afuera. ¡Pero a nadie de este lado le interesa el puterío, por suerte! Ni ensuciar gratis a nadie”, lanzó.

Luego, detalló: “Por supuesto que a la noche sí debía estar en mi casa, porque mi bebé, que aún toma teta, solo duerme conmigo. Y estaba el padre para las noches”.

Además, aclaró la situación familiar: “Y el padre (Urcera) de mi bebé estaba en Rosario trabajando. Tampoco podía estar las noches, aunque solo duerme conmigo por ahora”.

Nicole Neumann sorprendió a Allegra con un regalo de casi 1 millón de pesos por sus 15 años. CRÉDITO: Instagram

Nicole Neumann: “Hay gente que no puede con un hijo solo y maltrata hijos ajenos”

En este contexto, y teniendo en cuenta que la información que se difundió en SQP surgió tras un fin de semana que Nicolás Peralta compartió con Mica Viciconte, Nicole lanzó una frase que muchos interpretaron como un claro mensaje hacia la pareja de su ex.

“Hay gente que no puede con un hijo solo y maltrata hijos ajenos, y para ‘limpiarse’ se ve que deben suavizar a otros con mentiras para sentirse mejor”, disparó.

“Yo soy una mamá súper dedicada que, salvo cuando trabajo, hago todo y más”, comentó Nicole, con evidente bronca.

Nicole Neumann, su rol como mamá y el amor de sus hijas

“Con que ellas y yo sepamos la verdad, el resto me resbala, más cuando viene de gente envidiosa y mala. No me interesa”, disparó Nicole, sin explicitar destinatarios.

“Mi suegra, que estuvo horas cuidando a mi bebé (ya que mi marido no estaba en Buenos Aires), también sabe la verdad, y eso es lo único que cuenta acá”, prosiguió.

Y concluyó, letal: “Contra la gente resentida, lamentablemente, no hay mucho para hacer si no quieren ellos mismos mejorar”.