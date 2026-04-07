El fin de semana santo estuvo lejos de ser tranquilo para Nicole Neumann y Fabián Cubero. Su hija Allegra debió ser internada por una reacción alérgica a un antibiótico y la situación volvió a poner en primer plano las diferencias entre el exmatrimonio.

En ese contexto, Ximena Capristo lanzó una versión contundente en Sálvese Quien Pueda. “Yo tengo un chat. Una de mis amigas es médica y trabaja en el Sanatorio Nordelta y me cuentan que Nicole estuvo 10 minutos, literal”, afirmó.

El dato de Ximena Capristo sobre la internación de Allegra Cubero que podría enfurecer a Nicole Neumann (Captura de SPQ, América TV)

Luego, redobló la apuesta: “Que el padre de la nena estuvo ahí, durmiendo en un sillón de acompañante y que Nicole ni estuvo”.

“Por más separados que estén, yo si tengo a mi hija internada, me clavo ahí”, cerró la panelista, generando fuerte repercusión.

Nicolás Peralta apuntó: “Allegra quedó internada en un sanatorio de Nordelta. Las tres noches, Fabián durmió ahí. Ella estaba con el papá”.

Nicole Neumann, furiosa por la versión de Ximena Capristo sobre su hija Allegra (captura de eltrece)

Nicole Neumann desmintió a Ximena Capristo y fue tajante: “Intentan ensuciarme”

Ante estas declaraciones, Ciudad Magazine se comunicó con Nicole Neumann, quien respondió con contundencia y visiblemente molesta.

“No me interesa para nada aclarar mentiras que intentan ensuciarme. Yo sé muy bien quién soy y cómo me manejo, ¡y mis hijas también!”, expresó la modelo.

Y apuntó, firme: “Si alguien tiene el descaro de contar una mentira semejante, más vale que oficie como buen/a comunicador/a y chequee bien en la clínica, por ejemplo, los horarios. Fin”.

POR QUÉ NICOLE NEUMANN NO PASÓ LA NOCHE CON SU HIJA ALLEGRA CUANDO ESTUVO INTERNADA

Sin ánimo de entrar en polémias, pero sí de aclarar los tantos, Nicole agregó: “Está mi suegra de testigo, que estuvo cuidándome a mi bebé, y la chica que trabaja en casa, de cuántas horas estuve afuera. ¡Pero a nadie de este lado le interesa la puterío, por suerte! Ni ensuciar gratis a nadie”.

Indignada, Nicole continuó: “Por supuesto que a la noche sí debía estar en mi casa, porque mi bebé, que aún toma teta, solo duerme conmigo. Y estaba el padre para las noches”.

Y cerró categórica: “Y el padre de mi bebé estaba en Rosario trabajando. Tampoco podía estar las noches, aunque solo duerme conmigo por ahora”.

Nicole Neumann: “Hay gente que no puede con un hijo solo y maltrata hijos ajenos”

En este marco, dado que la información que dio Nicolás Peralta en SQP fue a partir de su fin de semana con Mica Viciconte, Nicole cerró sin hacer mención explícita a la pareja de su ex: “Hay gente que no puede con un hijo solo y maltrata hijos ajenos, y para ‘limpiarse’ se ve que deben persuadir a otros con mentiras para sentirse mejor”.

“Yo soy una mamá súper dedicada que, salvo cuando trabajo, hago todo y más”, sentenció con bronca.