El conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann sumó un nuevo capítulo cargado de emoción. En una entrevista con el programa A la Tarde, el exdefensor no pudo contener las lágrimas al referirse a la polémica que se generó luego de que la modelo revelara en redes sociales la internación de una de sus hijas.

Qué dijo Fabián Cubero sobre la internación de su hija

Cubero fue claro al explicar el origen del conflicto: todo comenzó a partir de una publicación de Neumann en redes.

“Todo esto surgió a raíz de la historia que subió Nicole, con un malestar por no poder irse de vacaciones, por tener que ir a la clínica a acompañar a la hija… pero ahí surgió todo, yo no lo comparto”.

El exfutbolista cuestionó la exposición pública de un tema que, según él, debía mantenerse en privado: “Era un tema de privacidad en el cual preocupamos a la familia y los amigos sin sentido”. Además, aclaró que nunca salió a responder directamente: “Nosotros no contestamos, yo no hablé nada de este tema”.

El dolor de Cubero por las críticas a Mica Viciconte

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista fue cuando defendió a su pareja, Mica Viciconte, quien quedó en el centro de las críticas.

“No me gusta hablar mal de la mamá de mis hijas, aunque a veces no me queda otra, pero tampoco me gusta que hablen mal de la mamá de mi hijo, de Mica en este caso. Eso a mí me lastima bastante”.

Visiblemente afectado, Cubero remarcó el rol de Viciconte en su familia: “Hace ocho años que estamos juntos… es una chica de diez, siempre se puso la familia al hombro”. Y agregó, con la voz quebrada: “Estoy cansado. Siempre Mica termina en el medio”.

Filtraciones, mensajes y más tensión

Durante la nota, el exjugador también apuntó contra la filtración de chats privados y la manera en que se expone la interna familiar: “Se filtran mensajes que son en un marco parental, que no tienen por qué filtrarse… hay mucha hipocresía”.

Según explicó, solo se muestran partes de las conversaciones que dejan mal parado a su entorno: “Se muestran nada más que los mensajes buenos, pero no los agresivos hacia mí o hacia mi pareja”.

Lejos de calmarse, la tensión entre Cubero y Neumann parece reactivarse cada vez que un tema privado toma estado público. Esta vez, la salud de una de sus hijas fue el detonante de una nueva disputa mediática que, según el propio protagonista, “se fue para cualquier lado”.

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