El nuevo cruce entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó un nuevo capítulo explosivo tras la internación de Allegra, una de las hijas que tienen en común. Aunque la situación médica no fue grave y solo requirió observación, la noticia desató una ola de internas familiares y ahoa se filtraron chats entre los ex.

Yanina Latorre, conductora de Sálvese quien pueda, fue más allá y logró acceder a un chat privado entre Neumann y Cubero, un verdadero hallazgo que expone el trasfondo de la relación. Según relató la conductora, en la conversación entre los ex también participa una psicóloga, que actúa como veedora judicial y presenta informes sobre la evolución del vínculo parental.

“Tienen un chat en el que hablan con una psicóloga en el medio. Nicole hizo un proceso judicial y está la psicóloga que es una veedora, quien presenta informes de cómo evoluciona la relación de los padres que es mala”, detalló Yanina.

Leé más:

Fabián Cubero rompió el silencio tras la polémica con Nicole Neumann por la internación de su hija

FILTRARON CHATS ENTRE NICOLE NEUMANN Y FABIÁN CUBERO TRAS LA INTERNACIÓN DE SU HIJA ALLEGRA

En ese contexto, Cubero fue quien le avisó a Nicole que Allegra había quedado internada. “Fabián super bien, frases como ‘no te preocupes, contás conmigo’. El primer día Nicole estuvo 8 horas, según los horarios”, contó Latorre.

La conductora también leyó otros fragmentos del chat: “Ella le avisó que de noche no se podía quedar. Cubero le dice ‘quedate tranquila’. Y también le dice ‘quedate tranquila, que está estable’. Ahí, Neumann le respondió buena onda ‘no la despiertes, le gusta dormir tarde’”.

El segundo día, Nicole volvió al hospital y estuvo cinco horas junto a su hija. “Le puso ‘mi suegra se tiene que ir, ¿querés que me quede y le pida a una amiga que me reemplace?’”, relató Latorre. La respuesta de Cubero fue tajante: “‘No voy para allá’”.

La filtración de estos chats privados deja en evidencia la distancia y la tensión que persiste entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, incluso en situaciones delicadas que involucran a sus hijas. El escándalo promete seguir sumando capítulos y la interna familiar parece estar lejos de encontrar un final.

Leé más:

Nicole Neumann, furiosa tras las versiones por la internación de su hija Allegra: “Intentan ensuciarme”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.