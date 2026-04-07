La salud de una de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann fue motivo de un nuevo escándalo, cuando un periodista de SQP aseguró que la madre de la adolescente apenas visitó a su hija unos minutos cuando estuvo internada, desmintiendo a la modelo, tras lo cual el novio de Mica Viciconte rompió el silencio.

“Ni idea. Pasamos unas lindas Pascuas en casa. Hicimos huevos de Pascuas caseros, que vino Nico”, se desligó el exdefensor de Vélez.

Con Luca en brazos, Cubero intentó evadir el asunto con el argumento del niño, la lluvia y el frío: “No voy a hablar de ningún tema”.

Fabián Cubero hermético sobre el escándalo con Nicole Neumann.

De hecho, al ser consultado por el planteo de Peralta, a quien considera su familia, Fabián relativizó: “Sí... Pero estuvimos en casa pasando las Pascuas”.

“¿Nicole estuvo solo 10 minutos?”, indagaron. A lo cual, Cubero eludió: “Noy voy a hablar. Estamos todos bien. No tengo nada que decir. Perdón que no puedo frenar, porque está lloviendo y tengo al nene a upa, sino frenaría. Prefiero no hablar, sinceramente”.

Qué pasó entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Todo comenzó cuando Nicole blanqueó el problema de salud a través de un video que publicó en redes, en el cual aseguraba que había pasado varias horas en la clínica.

Mica Viciconte y Nico Peralta con Indiana y Sienna Cubero en Ariel en su Salsa.

De ahí que el periodista Nico Peralta, íntimo amigo de Viciconte, haya contado junto a Yanina Latorre que fue Fabián quien durmió en el sanatorio y que Neumann apenas había pasado unos minutos.

Pero que la molestia mayor había sido que su familia de Mar del Plata se enteró del percance de la menor por ese video de Nicole.

En este contexto, Poroto se excusó ante Puro Show en que “no escuché nada” de lo que habían comentado en América porque “vengo del stream”.