En medio de un nuevo conflicto mediático con Fabián Cubero y Mica Viciconte, Nicole Neumann salió a enfrentar otra fuerte versión que la tenía como protagonista.

El periodista Juan Etchegoyen aseguró que la modelo estaba separada de Manuel Urcera, padre de su hijo Cruz, y la noticia no tardó en replicarse.

Lejos de dejar crecer el rumor, Nicole reaccionó de inmediato y negó la ruptura en diálogo con colegas, desactivando la información que hablaba de crisis en la pareja.

Así Nicole Neumann y Manu Urcera desmintieron juntos la separación

Pero no se quedó solo en palabras. Casi en simultáneo con la versión, Nicole y Manu se mostraron juntos en redes sociales y dejaron en claro cómo está hoy su relación.

Desde sus cuentas de Instagram, la modelo compartió un video en el que se los ve entrenando en un clima relajado y cómplice. “Acá, entrenando en familia”, escribió Nicole junto al video.

Así Nicole Neumann y Manu Urcera desmintieron juntos la separación

Por su parte, el automovilista también publicó una foto junto a Neumann, acompañada de un corazón, gesto que ella no dudó en replicar en sus propias historias.